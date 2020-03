 »  Vláda schválila trasování nakažených koronavirem, které navrhla skupina Covid19cz

David Slížek

Analytický nástroj, který na základě dat konkrétního nakaženého člověka pomůže zjistit, kde se dotyčný nacházel, má pomoci s trasováním dalších potenciálně nakažených infekcí COVID-19. Jeho nasazení na svém dnešním zasedání schválila vláda, potvrdil na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vláda pomůže přetíženým hygienickým stanicím. Právě schválila návrh @ZdravkoOnline na trasování nakažených pomocí technologií, které připravila skupina COVID19cz s pomocí všech tří mobilních operátorů. Děkujeme všem, kdo pomohli. https://t.co/CpVIoPrNba — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Nástroj pro specializované callcentrum pro ministerstvo a hygieniky vyvinula iniciativa Covid19cz, která sdružuje internetové firmy, vývojáře a podnikatele. „Máme dokončený analytický nástroj, který vezme data nakaženého člověka (tedy s jeho souhlasem, bez něj se do nich nedostaneme) a je schopen z nich výrazně spolehlivě zjistit, kde se pohyboval, s kým přišel do styku a koho je tedy třeba otestovat. Není to samospásné, je nad tím potřeba zkušený hygienik, je potřeba lidský kontakt, ale už to není pátrání naslepo či v diářích a vzpomínkách, kde nakažení byli. To umožní zavést cílené karantény a sejmout z Česka karanténu plošnou,“ popisuje skupina nástroj na svém webu.

Trasovací callcentrum má využívat data o pohybu konkrétního člověka od všech tří tuzemských mobilních operátorů. Ti nebudou s výjimkou geolokačních dat předávat žádné další údaje a dotyčný člověk bude muset s poskytnutím dat udělit výslovný souhlas, popisuje výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund:

„Když nakažený udělí před pohovorem mobilním operátorům prostřednictvím hygienika dobrovolně výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu, dostane hygienik v řádu minut cenný nástroj pro vedení pohovoru – mapku s vyznačením oblastí výskytu, kde se nakažený v posledních 14 dnech pohyboval. Hygienik díky tomu může klást daleko přesnější dotazy s cílem identifikovat skutečně jen ty největší hrozby, kde mohlo dojít k šíření nákazy na jiné lidi. Údaje o pohybu budou předávány Ministerstvu zdravotnictví jen se souhlasem nakaženého a v minimálním rozsahu nezbytném pro trasování pohybu,“ říká.

Získané lokalizační údaje o potenciálně nakažených budou mít k dispozici pouze hygienici. „Máme konkrétní právní subjekt, který tuto práci pro hygieniky bude zajišťovat, protože to prostě nejde dělat jako ‚partička z Facebooku‘, co začne přebírat osobní údaje nakažených nebo infikovaných lidí a něco s nimi dělat. Bude to tedy tak, že jsme nasmlouvaní hygienou k tomu, abychom pomohli s tímto procesem,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy Petr Šimeček z firmy Keboola a skupiny Covid19cz.

„Tyto údaje jsou předány pracovníkům hygieny a ze systémů callcentra smazány. Veškeré nakládání s daty prochází nezávislým auditem a není nikomu mimo callcentrum přístupné,“ doplňuje zástupce Covid19cz Patrick Zandl.