Vláda ukončila Bartošovu digitalizaci stavebního řízení. Chystá novou zakázku

Autor: Pexels

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) oznámil, že vláda rozhodla nepokračovat ve vývoji digitalizovaných systémů stavebního řízení spuštěných 1. července.





Podle Kupky se nyní pracuje na vypsání nové zakázky. Novela stavebního zákona však umožní nové systémy dočasně dále využívat souběžně s těmi původními. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) připustil, že digitalizované systémy „byly v některých směrech funkční“, proto je vítěz nové zakázky bude moci využít a dále na nich stavět, pokud tak uzná za vhodné.

„Vláda se seznámila s analýzou jak v oblasti právní, tak v oblasti technologické. To, co jsme během tří týdnů dokázali zmapovat, je ještě horší stav digitalizace stavebního řízení, než co ukazovaly ty prvotní analýzy,“ prohlásil ministr dopravy na tiskové konferenci po jednání vlády.

Systém podle Kupky v mnoha případech neodpovídá aktuálně platnému stavebnímu zákonu a správnímu řízení. Panovala také podle něj nejistota ohledně toho, jaká data systémy vykazovaly. Některé vklady totiž byly duplicitní nebo triplicitní, když žadatelé zkoušeli data opakovaně vkládat po předchozích nezdařilých pokusech.

Novým systémem aktuálně prošlo zhruba 1600 rozhodnutí oproti 21 tisícům podání, uvedl Kupka. Vláda rozhodovala, jestli systémy úplně vypnout, nebo se přiklonit k „částečnému bypassu“. Zvolila druhou variantu, spočívající v povinném elektronickém odevzdávání dokumentů a zachování systémů při jejich současném napojení na lokální software dosud používaný stavebními úřady a dotčenými orgány.

Vláda zároveň souhlasila s tzv. technologickým bypassem, tedy vybudováním rozhraní pro propojení Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ), respektive spisové služby DSŘ se systémy, ve kterých stavební úřady vedou řízení zahájená před 30. 6. 2024. Cílem tohoto opatření je automatický přenos výstupů nebo jiných dat mezi ISSŘ (spisovou službou) a externím softwarem.

Ministru pro místní rozvoj vláda uložila provedení procesní analýzy, vytvoření popisu cílového stavu a přípravu nové soutěže na zhotovení systému DSŘ. K tomu má dojít v otevřeném výběrovém řízení v nadlimitním režimu v hodnotě vyšších stovek milionů korun. Plná funkčnost systémů digitálního stavebního řízení se dá podle vlády očekávat k 1. 1. 2028, a to včetně potřebného testovacího období. Do této doby poběží přechodné období.

Souhrnná prezentace a informace po jednání vlády jsou na webu Ministerstva dopravy ČR.