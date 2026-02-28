Lupa.cz  »  Vláda USA zakázala úřadům používat AI od Anthropicu, firmu zařadila na seznam rizikových dodavatelů

Vláda USA zakázala úřadům používat AI od Anthropicu, firmu zařadila na seznam rizikových dodavatelů

David Slížek
Dnes
Vlajka USA Autor: David Dibert, Pexels.com

Vyjednávání o podmínkách, za kterých může armáda USA používat AI modely firmy Anthropic, zkrachovala. Společnost odmítla ustoupit tlaku ministerstva obrany, aby ve své smlouvě s vládou změnila podmínky, které zakazují používání jejích modelů pro hromadné sledování občanů USA a pro provoz zcela autonomních zbraní.

Americký prezident Donald Trump následně na sociálních sítích oznámil, že zakazuje všem federálním úřadům používat jakoukoli technologii od Anthropicu. Mají teď šest měsíců na to, aby pokyn splnily.

Ministr obrany Pete Hegseth poté také na sociální síti doplnil, že nařídil zařazení Anthropicu na seznam firem, jejichž produkty mohou znamenat riziko pro národní bezpečnost. „Žádný dodavatel nebo partner, který obchoduje s armádou USA, nesmí s okamžitou platností vstupovat do žádné komerční aktivity s Anthropicem,“ napsal. „Ministerstvo bude technologie Anthropicu využívat ještě po dobu maximálně šesti měsíců, aby byl zajištěn plynulý přechod na lepší a vlastenečtější služby,“ dodal.

Šéf Anthropicu Dario Amodei na firemním blogu napsal, že zatím od amerických úřadů nedostal žádné oficiální stanovisko a že se novinky dozvěděl ze sociálních sítí. 

„Označit Anthropic za rizikovou společnost by bylo bezprecedentním krokem. USA takto v historii postupovaly jen proti svým protivníkům a nikdy dříve podobně veřejně neoznačily americkou firmu,“ dodal s tím, že takový krok by podle něj byl právně neopodstatněný a vytvářel by nebezpečný precedens pro všechny firmy, které jednají s americkou vládou.

Hegset podle něj nemá zákonnou pravomoc, aby firmám, které spolupracují s armádou, zakázal obchodovat s Anthropicem. 

Jen několik hodin po Hegsethově a Trumpově prohlášení oznámila konkurenční firma OpenAI, že se s ministerstvem obrany dohodla na nasazení jejích AI technologií. Podle šéda OpenAI Sama Altmana úřad souhlasil s tím, že součástí smlouvy budou pojistky proti použití AI pro sledování lidí v USA a jejím využití ve zcela autonomních zbraních. OpenAI také má mít podle Altmana možnost zabudovat do svých modelů technologické pojistky proti jejich případnému zneužití.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média.

