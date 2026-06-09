Vláda v pondělí projedná zrušení poplatků. Ředitelé ČT a ČRo částku z rozpočtu zatím neznají

Koaliční politici v úterý oznámili generálním ředitelům České televize a Českého rozhlasu, že vláda v pondělí 15. června projedná zákon rušící rozhlasové a televizní poplatky a převádějící média veřejné služby pod státní rozpočet. Konkrétní částku pro obě média ale podle ředitelů na schůzce nikdo neuvedl.
Schůzka zástupců koalice s řediteli veřejnoprávních médií se konala v úterý ráno v sídle vlády ve Strakově akademii. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po jednání řekl, že nešlo o vyjednávání ani o pracovní skupinu, ale spíše o setkání se zástupci koaliční rady, na němž zástupci médií jednostranně vyslechli záměr vlády. Kabinet chce podle něj v pondělí projednat návrh, který by zrušil stávající poplatkový zákon a financování Českého rozhlasu a České televize začlenil do státního rozpočtu.
Platí, že padá původní návrh zákona ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy sobě). Místo samostatného zákona se mají upravit stávající zákony o České televizi a Českém rozhlasu, což generální ředitel ČT Hynek Chudárek pokládá za lepší variantu. Žádný písemný návrh ale ředitelé podle svých slov neviděli, premiér Andrej Babiš (ANO) je seznámil pouze s obrysy záměru.
Otázkou zůstává výše financování, částku má vláda projednat až v pondělí.
Zavoral uvedl, že není optimista a nevěří, že by vláda v pondělí projednávala stejnou sumu, s jakou rozhlas dnes pracuje. Chudárek doplnil, že by očekával valorizaci, aby měla obě média předvídatelnost do budoucna.
Oba ředitelé hájí dosavadní stav. Zavoral odmítl jakýkoli kompromis a zdůraznil, že trvá na zachování poplatkového systému, který podle něj nejlépe garantuje nezávislost i redakční a institucionální autonomii obou médií. Zároveň připustil, že koalice má dost silnou většinu, aby svůj záměr prosadila, a že s novým rozpočtem bude muset umět pracovat.
Dojde-li ke změně financování, požaduje Chudárek pojistky: valorizaci, předvídatelnost a schvalování každé změny kvalifikovanou, ústavní většinou, případně s aktivním souhlasem obou komor parlamentu, aby se s financováním nedalo hýbat z roku na rok.
Vláda zatím podle ředitelů nepředstavila žádné záruky nezávislosti. Ujištění, že nejde o ovládnutí médií veřejné služby, sice podle Zavorala zaznělo opakovaně, on sám však míní, že nezávislost garantuje právě stávající systém. Tvrzení, že se mění „pouze“ způsob financování, ředitel rozhlasu odmítl. Právě změna systému je podle něj jádrem sporu. Chudárek upozornil, že úprava se nevyhne dalším souvislostem, například ohledně povinných odvodů České televize do Státního fondu kultury.
Na dotaz, zda půjde o mandatorní výdaj rozpočtu, dostali ředitelé ujištění, že by tomu tak mělo být, na schůzce ale zároveň několikrát zaznělo, že by to mohla být rozpočtová kapitola.
Rozcházejí se i pohledy na termín. Ministr Klempíř nadále věří, že se změnu podaří prosadit od ledna 2027, ačkoli podle vlastních slov ví o řadě hlasů, které to legislativně považují za nestihnutelné. Chudárek soudí, že projednávání sice může proběhnout do konce roku, nový zákon ale od počátku příštího roku stihnout nelze. Podle jeho výkladu má být předmětem pondělního jednání spíše částka než samotný zákon. Zavoral to vnímá jinak a očekává, že se vláda bude věnovat zákonu o financování médií veřejné služby.
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají výstražnou stávku. Zavoral řekl, že na jednání nezaznělo nic, čím by je mohl uklidnit. Obavy zaměstnanců, odborů i mediálních iniciativ se podle něj točí především kolem rizika ovládnutí médií a narušení jejich nezávislosti novým systémem financování.
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura po jednání zopakoval, že na úplném zrušení poplatků pro všechny od příštího roku koalice trvá. Jde podle něj o závazek z programového prohlášení vlády i ze slibů voličům. Konkrétní částku zatím nesdělil s tím, že se na ní dohodnou všechny tři koaliční strany a představí ji společně. Zákon včetně konkrétní sumy má jít na vládu příští týden, poté podle Okamury nastane prostor pro další diskusi.
Ministr kultury Oto Klempíř upřednostňuje financování formou mandatorního výdaje a uvedl, že peníze by měly jít z rozpočtu Ministerstva kultury. Odmítl, že by se kvůli tomu mělo někde škrtat. „Nepůjde to na úkor ničeho,“ zopakoval s tím, že resort nemá kde ubírat a prostředky pravděpodobně dostane navíc. Cílem je podle něj korektní vypořádání, které zajistí transparentnost a dlouhodobost financování v souladu s evropským nařízením EMFA.
K dřívějšímu postoji Motoristů, kteří před volbami financování médií ze státního rozpočtu odmítali, řekl, že situace se vstupem do koaliční vlády změnila. Ústupek v otázce poplatků označil za daň koaliční spolupráce.
Premiér Andrej Babiš na síti X napsal, že koalice ředitelům znovu vysvětlila záměr změnit financování a zrušit poplatky a že zákon předloží Klempíř v pondělí. Připomněl, že jinak než z poplatků jsou veřejnoprávní média financována v 17 zemích Evropské unie a podobný krok podle něj chystá také Polsko. Odmítl, že by chtěl mluvit do obsahu nebo média „ovládnout“, a jako cíl označil to, aby lidem „nechodily složenky za službu, kterou nevyužívají“. Takový systém podle něj dával smysl před 35 lety, kdy lidé neměli na výběr. Výsledek bude podle premiéra pro obě média férový a předvídatelný, protože zákon bude obsahovat inflační doložku. Opozici Babiš vyzval, ať si odpustí „fantasmagorické nesmysly o konci demokracie nebo zestátnění médií“.
Přípravu legislativních změn má podle ředitelů na starosti Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí. Návrh zatím není v systému a neprošel připomínkovým řízením. Ředitelé nevědí, kdy jej dostanou k nahlédnutí ani zda k němu budou moci podat připomínky. Poslanecký návrh Patrika Nachera, který by některé skupiny obyvatel osvobodil od placení poplatků, se podle Zavorala na schůzce neprobíral.