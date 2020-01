 »  Vláda vypsala výběrové řízení na šéfa NÚKIBu, rozhodně o něm i Zandl

Jan Sedlák

Předseda vlády Andrej Babiš dnes vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), která je od konce roku 2019 volná. Zájemci mohou přihlášky posílat na úřad vlády do 28. února s tím, že by o novém kandidátovi mělo být rozhodnuto do 1. dubna.

Šéf NÚKIBu bude zařazen do 16. platové třídy s příplatky za vedení a zvláštním příplatkem. Práci může vykonávat v Brně a Praze, přičemž k dispozici je služební byt. Musí splňovat stupeň utajení v rozsahu přísně tajném. Další informace jsou k dispozici zde.

Výběr šéfa kyberúřadu bude mít na starost sedmičlenná komise. Usednou v ní šéf BIS Michal Koudelka, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, vládní zmocněnec pro ICT Vladimír Dzurilla, náměstek z ministerstva vnitra Jiří Nováček, šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl.

Zbylé dva členy dodá opozice. Ta se shodla, že jimi za Piráty budou Patrick Zandl (mimo jiné bývalý šéfredaktor Lupy) a za ODS poslankyně Jana Černochová, která předsedá sněmovnímu výboru na obranu.

Nový ředitel nahradí Dušana Navrátila, který úřad založil a donedávna vedl. V polovině prosince ho odvolal Babiš s odůvodněním, že nemá dostatečné manažerské schopnosti a odborné znalosti. Navrátil měl ale s premiérem napjaté vztahy delší dobu a vadil i prezidentovi Miloši Zemanovi. NÚKIB dočasně vede náměstek úřadu Jaroslav Šmíd.