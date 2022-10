Vladimír Dzurilla rezignoval na posty ředitele státních IT podniků NAKIT a SPCSS

Autor: NAKIT

Vladimír Dzurilla skončí jako ředitel dvou státních IT podniků. Rezignoval na vedoucí pozice v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie (NAKIT) spadající pod ministerstvo vnitra a Státní pokladně Centrum sdílených služeb (SPCSS) spadajícím pod ministerstvo financí, informoval Deník N.





Dzurilla má z funkcí odejít 31. prosince tohoto roku. Už dříve skončil jako vládní zmocněnec pro digitalizaci, což je pozice, která vzhledem ke jmenování Ivana Bartoše do pozice vicepremiéra pro digitalizaci nebyla potřeba.





Dzurilla na dotazy Lupy neodpověděl. Důvody svého rozhodnutí nekomentoval. V kuloárech se například mluvilo o tom, že už je ze státní správy unavený. Kromě tří a posléze dvou funkcí také řešil často chaotické digitální projekty kolem covidu. “Digitální transformace vlády je největší výzvou, které jsem kdy čelil,” uvedl Dzurilla na svém LinkedInu.

“Chtěl bych, aby Vlado pokračoval. Otázkou je, zda bude chtít on. Naposledy mi říkal, že je unavený, mimo jiné z covidové doby, kdy dělal na různých aplikacích s tím spojených. Byl hodně exponovaný, a to i ve věcech, se kterými nemohl pohnout,” řekl už dříve Lupě na adresu Dzurilly Bartoš.

Bartoš zároveň rozjíždí novou Digitální a informační agenturu (DIA), která má ambice státní IT řídit a více centralizovat.

Dzurilla jako šéf SPCSS působí téměř sedm let, v NAKITu má pozici skoro pět let. Vládním digitálním zmocněncem byl čtyři roky. Předtím působil ve firmách ČMSS, Telefónica O2, Trask, Logos a Accenture. Do státní správy ho přivedl dřívější premiér Andrej Babiš.