Vládní zmocněnec navrhuje odvolat radní ČT kvůli kauze dozorčí komise

Členové mediálního výboru sněmovny dostali dopis od vládního zmocněnce Michala Klímy, ve kterém je vyzývá k odvolání některých členů Rady České televize.





Argumentuje rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který zrušil usnesení Rady České televize z listopadu 2020 o odvolání dozorčí komise. Návrh na odvolání poradního ekonomického orgánu předložila tehdejší členka Rady ČT Hana Lipovská, následně pro něj hlasovalo deset ze třinácti radních. Odvolaní členové dozorčí komise se obrátili na soud a ten jim dal letos definitivně za pravdu, že jejich odvolání bylo nezákonné.





Podle vládního zmocněnce by nyní měla sněmovna vyvodit důsledky vůči radním, kteří pro soudem zrušené usnesení hlasovali. „Nezákonným jednáním Rady ČT vznikla složitá právní situace, která má navíc negativní finanční dopady na ekonomiku ČT. Z veřejné reakce předsedy Rady ČT Matochy na soudní rozhodnutí navíc vyplývá, že si vážnost situace neuvědomuje a nezákonnost jednání Rady neuznává,“ tvrdí Michal Klíma. Redakci poskytl celý text svého e-mailu.

Mediální výbor sněmovny (oficiálním názvem volební výbor) se tématem zabývá na čtvrtečním zasedání. Sám o sobě nemůže členy televizní rady odvolat, může ale navrhnout plénu sněmovny, aby o tom hlasovalo.

„Následně navrhuji, aby volební výbor navrhl do Rady ČT osobnosti, které splňují požadavky na členství v Radě ČT vyplývající ze zákonných povinností Rady,“ pokračuje dopis vládního zmocněnce.

Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací nemá vůči dolní komoře parlamentu žádné pravomoce. Podle statutu je poradcem vlády přímo podřízeným premiérovi. Funkce vznikla letos na jaře.

Celý text dopisu vládního zmocněnce:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Nejvyšší správní soud rozhodl, že Rada České televize nejednala v souladu se zákonem, když odvolala členy své kontrolní komise. Potvrdila se tak kritika odborné veřejnosti, která opakovaně upozorňovala na to, že členové Rady ČT jednali v řadě případů, a také v tomto, v rozporu se zákonem. Bohužel současné znění zákona umožňuje přezkoumatelnost pouze personálních kroků, pokud o přezkum požádají ti, jichž se rozhodnutí týkalo, což je tento případ. Jiná kritizovaná rozhodnutí Rady nejsou soudně přezkoumatelná, což ovšem neznamená, že by byla v souladu se zákonem.

Nezákonným jednáním Rady ČT vznikla složitá právní situace, která má navíc negativní finanční dopady na ekonomiku ČT. Z veřejné reakce předsedy Rady ČT Matochy na soudní rozhodnutí navíc vyplývá, že si vážnost situace neuvědomuje a nezákonnost jednání Rady neuznává.

Základním požadavkem na členy rad veřejnoprávních médií by mělo být, aby se řídili zákony České republiky. Vzhledem k tomu, že ti členové Rady ČT, kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise, v souladu se zákonem nepostupovali, doporučuji, aby volební výbor navrhl Sněmovně jejich odvolání.

Následně navrhuji, aby volební výbor navrhl do Rady ČT osobnosti, které splňují požadavky na členství v Radě ČT vyplývající ze zákonných povinností Rady. Především by to měly být osoby, které splňují etická a mravní kritéria pro dohled nad veřejnoprávním médiem a dále by měly být schopny posoudit složitost řízení mediální společnosti s mnohamiliardovým rozpočtem, tedy by to měly být osobnosti se znalostmi z oblasti médií, práva, ekonomiky apod. Měli by to být lidé bez vazeb na konkrétní politické strany tak, aby byla na prvním místě chráněna nezávislost veřejnoprávního média.

S úctou,

Ing. Michal Klíma

Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací