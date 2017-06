 »  Vlastní seriály už chce po Netflixu a Amazonu dělat i Facebook

Jan Beránek

Tři miliony dolarů za epizodu je podle deníku Wall Street Journal ochoten zaplatit Facebook tvůrcům z Hollywoodu za exkluzivní seriály. Nové pořady by měla firma začít nabízet svým uživatelům už koncem léta.

Sociální síť chce zacílit na ty nejmladší uživatele, tedy od třinácti let. Z newsfeedu se tak stane televizní obrazovka. A producenti z Hollywoodu se dostanou k dalším datům, protože Facebook se prý o ně chce podělit.

Internet se tak zase o krok blíží tradičním elektronickým médiím. A obere je zase o kousek z reklamního koláče. Kromě Facebooku se totiž do světa exkluzivního videa pustil během června i Apple s reality show Planet of the Apps a na konec prázdnin chystá adaptaci pořadu komika Jamese Cordena.