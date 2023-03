Vlastník tvůrců Kingdom Come ulovil další české studio, přebírá hry od Madfinger Games

Autor: Madfinger Games

Obří skandinávský vývojář a vydavatel videoher Embracer Group v Česku do portfolia ulovil další společnost. Embracerem vlastněný podnik DECA Games přebírá údržbu, provoz a rozvoj dosavadních titulů brněnského studia Madfinger Games jako jsou Dead Trigger nebo Shadowgun.





Madfinger Games byli jedni z prvních, kdo prolamoval ledy produkčně vyspělých stříleček z pohledu vlastní osoby na chytrých telefonech. S růstem celého trhu tato oblast přilákala velké hráče, takže brněnská produkce na mobilech dostala konkurenty jako Call of Duty nebo Fortnite.





Jak v rozhovoru pro Lupu vysvětlil šéf studia Marek Rabas, těmto obrům bylo těžké konkurovat, takže se Madfinger přesunul na vývoj realistické FPS střílečky na PC. Má jít o tříačkový titul na Unreal Enginu 5.

Hry jako Shadowgun nicméně Madfingeru stále vydělávají peníze. Firma se jim vzhledem k vytížení na novém titulu nemůže věnovat, takže je předává partnerovi. DECA Games se soustředí na udržování a rozvoj již vydaných her a na takzvaný live service, kdy hry neustále dostávají nový obsah, aby se do nich lidé vraceli a utráceli v nich třeba za mikrotransakce.

Madfinger také v roce 2021 získal investici pět milionů eur. Minoritním investorem se stala čínská společnost ByteDance provozující TikTok.

Embracer Group už patří mezi největší herní firmy na světě. V Česku vlastní Warhorse Studios a na Slovensku Nine Rocks Games. Společnost také vydávala hru The Last Oricru od českého studia GoldKnights.