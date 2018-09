 »  Vlastník velkých polských novin investuje 4,4 milionu eur do brněnského ROI Hunter

Jan Sedlák

Polská skupina Agora, pod kterou spadá řada mediálních aktivit na tamním trhu včetně novin Gazeta Wyborzca, investuje 4,4 milionu eur do brněnského startupu ROI Hunter. Ten doposud měl „seed“ investici od českého fondu Enern, který vložil finance také do služeb jako Twisto nebo Rohlík.cz. Agora by postupně měla v brněnském podniku získat podíl až 24 procent.

ROI Hunter peníze využije pro další expanzi. Nabízí SaaS službu, která pomáhá s počítáním návratnosti investic do marketingových aktivit (ROI) a expanduje s ní na různé světové trhy. Službu využívají i Mall.cz, Invia nebo Allegro.

Společnost v loňském roce vygenerovala čistý obrat přes 40 milionů korun, přičemž rok předtím to bylo přes 26 milionů. Ztráta činila přes 20 milionů korun.

Návratnost investic do marketingu počítá také další česká firma Roivenue. Do ní nedávno přitekly miliony korun od tria Barta, Šenkypl a Holý.