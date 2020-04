 »  Vlastník Zásilkovny hlásí za první čtvrtletí zdvojnásobení obratu a chystá novou službu

Obrat skupiny Packeta, která je vlastníkem služby Zásilkovna.cz, za první čtvrtletí roku 2020 dosáhl necelých 390 miliónů korun, to představuje v meziročním srovnání více než dvojnásobek (103% nárůst). V ČR skupina chystá spuštění „doručení do kufru“.

Skupina se potýkala s poklesem obratu během prvních týdnů po vyhlášení vládních opatření, ten se dočasně propadl o 50 %, velice rychle se ale vrátil do předkrizových hodnot a během dubna již pokračoval v meziročním růstu. Všechny firmy skupiny během prvního čtvrtletí přepravily dohromady více než 6,5 milionů zásilek.

Skupina také od března narážela na úzké hrdlo v podobě nižšího počtu výdejních míst, ty se nyní začínají pomalu vracet do původního stavu. Aktuálně počet aktivních výdejních míst v rámci celé skupiny činí asi 3500, tedy přibližně 85 %. Před krizí tyta hodnota přesahovala číslo 4000, do původního stavu by se měl jejich počet vrátit v první polovině května.

TIP: Pusťte si rozhovor s CEO skupiny Packeta a zakladatelkou Zásilkovny Simonou Kijonkovou:

„Během března a dubna jsme čelili největší výzvě naší desetileté historie. V podstatě z hodiny na hodinu jsme museli řešit hluboký pokles počtu výdejních míst a v prvním týdnu ve stavu nouze jsme zaznamenali také výrazný propad tržeb. Skupina Packeta má entity v šesti evropských zemích a do 33 států doručuje. Udržet v nich funkční logistiku v momentu, kdy se v důsledku nejrůznějších vládních nařízení a doporučení mění situace z minuty na minuty, bylo mimořádně obtížné,“ prohlašuje CEO skupiny Packeta a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

„V uplynulých pár dnech jsme se museli například vypořádat se změnami, které přicházeli od kurýrních společností z ČR i zahraničí. Kurýři měnili podmínky, cenovou politiku a dávali nám ze dne na den maximální denní limity, jelikož sami museli zvládnout neplánovaný zájem o logistické služby,“ dodává.

Packeta také plánuje uvést v první polovině roku nový produkt, chystá se spustit projekt doručování do kufru.