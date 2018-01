 »  Vloni ubyly 4 miliony domén na nových gTLD. V ČR je populární .cloud či .online

Jan Sedlák

„Loňský rok nebyl pro nové generické domény (new gTLD) vůbec příznivý. Zájemcům se sice začala nabízet k registraci celá řada domén, v celkovém souhrnu však nové domény zaznamenaly poprvé ve své historii propad. Zatímco na začátku roku bylo registrováno 27 710 468 domén, na konci roku to bylo již jen 23 823 948. Češi měli registrováno celkem 23 245 new gTLD, to je méně než 0,1 procenta,“ píše na blogu správce národní domény CZ.NIC.

Nejvíce se propadla doména .xyz, a to o více než 60 procent. Projevil se efekt rozdávání domén zdarma či za symbolický poplatek. Výrazně ztratily také domény .top, .wang, .win a .bid. Naopak přidaly koncovky .loan, .shop, .club, .online, které lze celkem dobře využít pro podnikatelské online aktivity.

V Česku pak mají největší oblibu domény .cloud, .online, .shop a .store, tedy rovněž zejména koncovky využitelné pro služby či e-commerce.

„Letošní rok může být pro mnoho nových new gTLD zlomový. Světlo internetového světa dosud spatřilo 1224 nových koncovek, z nichž však jen cca 15 % zatím dokázalo získat do svého portfolia více než 10 000 domén. S náklady, které jednotliví správci na registraci a zprovoznění domén měli, je tak jen otázkou, zda všichni budou mít dostatek financí na fungování v dalších letech,“ uvádí dále Jiří Průša z CZ.NIC.