Vnitro chce další odklad eLegislativy, plně ji mají zákonodárci používat nejdřív v roce 2029

Patrně nejdéle budovaný a stále plně nedokončený projekt českého eGovernmentu žádá o další odklad. Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se systém eLegislativa, který má sloužit k vytváření a připomínkování zákonů, začal povinně používat pro psaní všech norem až od 15. ledna 2029.
Jde o posun termínu o další dva roky. A je jen dalším v řadě. Loni vnitro prosadilo posun původního termínu pro plné používání systému o rok - z 15. ledna 2026 na 15. ledna 2027.
eLegislativa tak zatím funguje v neúplném režimu. Zákonodárci ji mají od letošního 15. ledna používat pro tvorbu zcela nových zákonů – tedy těch, které neobsahují změny dalších zákonů. Nemohou ji ale zatím používat k tvorbě novel.
„Současná podoba systému podle předložených podkladů neumožňuje v některých situacích dostatečně spolehlivě pracovat s pozměňovacími návrhy tak, jak vyžaduje parlamentní praxe. Odklad má vytvořit prostor pro úpravu architektury systému, zlepšení uživatelského prostředí a odstranění rizik, která by mohla komplikovat legislativní proces,“ zdůvodňuje vnitro, proč žádá o další odklad.
Ani ten přitom nemusí být poslední. „Současně povedeme politickou diskusi o případném posunutí na začátek nového volebního období,“ dodává úřad.
ISSV, eMatrika a spisové služby
Ministerstvo navrhuje posunout termíny i u dalších digitálních projektů. Spuštění Informačního systému správy voleb (ISSV) chce posunout z voleb v roce 2026 na celostátní volby konané po 1. lednu 2028. „Důvodem je zejména potřeba dokončit plošné testování, posílit kybernetickou bezpečnost a zajistit dostatečné proškolení uživatelů. Je také nutné připravit robustní postupy pro případ mimořádných událostí, jako je například blackout, se kterými původní projekt vůbec nepočítal,“ říká ministerstvo.
U systému eMatrika vnitro navrhuje posunout spuštění z 1. ledna 2027 na 1. července 2028. „Důvodem je zpoždění veřejné zakázky, kdy smlouva byla uzavřena až v září loňského roku, potřeba bezpečné migrace citlivých dat a nutnost důkladného testování systému, který bude využívat 1 260 matričních úřadů a určené zastupitelské úřady v zahraničí,“ vysvětluje úřad.
Vnitro také chce odložit povinnost veřejnoprávních původců vykonávat spisovou službu výhradně v atestovaných elektronických systémech spisové služby. „V současnosti však byl vydán pouze jeden atest eSSL a další čtyři jsou v procesu atestace. Hrozí tak, že řada úřadů nebude mít k dispozici odpovídající spisovou službu,“ argumentuje úřad.
Navrhuje proto povinnost zavést pro ústřední správní úřady až od 1. ledna 2029 a pro ostatní státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností a pro ostatní veřejnoprávní původce od 1. ledna 2030. Bezpečnostní sbory a Vojenská policie mají z povinnosti dostat trvalou výjimku.