 »  Vnitro chce skrze neprůhledné GiTy postavit datacentra bez výběrového řízení

Jan Sedlák

Ministerstvo vnitra chce vybudovat datová centra pro informační systémy nakládající s utajovanými informacemi Vega D – 2G a Beta – 2G. Zakázku v hodnotě 42 milionů korun chce s odvoláním na bezpečnostní riziko přidělit bez výběrového řízení. Návrh vnitra měla včera na jednání schválit vláda, ta se k tomu prozatím nedostala.

S kritikou zakázky se skrze Ondřeje Profanta ozvali Piráti. Kromě toho, že jsou podobné akce často součástí kritiky Národního kontrolního úřadu a že už vnitro za vypsání IT zakázky bez soutěže nedávno od ÚOHS dostalo pokutu, Pirátům vadí zejména výběr dodavatele zakázky. Tím je společnost GiTy.

„Jediným majitelem vybraného dodavatele, kterým je GiTy, a.s., je společnost GiTy Group, a.s., která má vážné finanční problémy. Tato společnost se potýká s dluhy v celkové výši 190 milionů Kč ke konci roku 2015, kdy dodala svou poslední účetní uzávěrku. Společnost dlouhodobě hospodaří ve ztrátě, z čehož pramení neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 60 milionů Kč a značný záporný vlastní kapitál,“ upozorňuje Profant.

Jediným akcionářem GiTy Group je podle obchodního rejstříku společnost Whyte Finance Ltd. vedená ve Velké Británii. Firmě už se dříve (zde a zde) věnoval web Motejlek.com. K vlastnictví Whyte Finance se přihlásil Radomír Kolařík. V britském obchodním rejstříku jsou jako správci Whyte Finance uvedeni manažeři z Kypru a společnosti Corporate Secretaries a Corporate Directors.

Kovařík uvádí, že vládu nad GiTy získal díky odkupu anonymních akcií od dvou společností ze státu Belize, konkrétně od Hawick International S.A. a Shearings Company Ltd. Anonymní akcie jsou ovšem neprůhledné.

GiTy každopádně do státní správy dodává celkem aktivně. Mezi referencemi má například Českou národní banku, ministerstva vnitra, obrany, práce a sociálních věcí, Ústavní soud, Ředitelství silnic a dálnic nebo ČEZ. Firma podala nabídku i na IT vybavení nového datacentra ČEZu.