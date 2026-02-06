Vnitro zatím nezná podobu státního operátora a projektu BIVOJ. Nové vedení ministerstva dělá revize

Stát zatím nemá jasno, jak by měl vypadat připravovaný národní operátor nebo projekt BIVOJ, který má zajistit bezpečnou komunikaci v rámci státních institucí. Ministerstvo vnitra oba projekty aktuálně řeší.
“Na Ministerstvu vnitra probíhá po příchodu nového vedení resortu revize všech aktivit včetně projektů Národního operátora, či projektu BIVOJ. Cílem je zajistit, aby připravovaná řešení byla efektivní, a aby státu bylo doručeno to, co skutečně potřebuje,” vzkázala Lupě mluvčí resortu vnitra Ivana Nguyenová.
O přípravách státního operátora jsme nedávno psali. Vnitro chce podle vypsané výzvy vybudovat jádro sítě LTE/5G pro virtuálního operátora, který by poskytoval komunikaci pro integrovaný záchranný systém a subjekty krizového řízení. Uveden je rozpočet skoro půl miliardy.
Už dříve jsme také informovali o projektu BIVOJ. Jeho hlavním cílem je zprovoznění bezpečné datové sítě pro komunikaci ministerstev a dalších klíčových institucí.
Nguyenová z vnitra doplnila, že připravovaná řešení mají být v souladu s programovým prohlášením vlády. Tam se přímo o Bivojovi nebo státním operátorovi nepíše. Vláda slíbila modernizaci zázemí integrovaného záchranného systému nebo modernizaci techniky. “Posílíme kapacity NÚKIB a dalších složek zajišťujících kybernetickou obranu státu. Posílíme ochranu kritické infrastruktury státu,” stojí dále v prohlášení.