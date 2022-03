Vodafone a T-Mobile v Česku postaví milion optických přípojek a budou sdílet sítě

Autor: T-Mobile

T-Mobile a Vodafone společně chtějí postavit až milion optických přípojek na území České republiky. Součástí dohody je i vzájemné zpřístupnění části už vybudovaných přípojek na území několika měst včetně Prahy a Brna. Přesně detaily chtějí operátoři zveřejnit později.

“Už dnes Vodafone nabízí připojení k internetu rychlostí 1 Gb/s pro 1,6 milionu domácností a firem. Po dokončení projektu bude Vodafone nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně budeme dál zlepšovat parametry naší stávající sítě,” uvádí Vodafone.

“V loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,” doplňuje T-Mobile.