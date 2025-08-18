Lupa.cz  »  Vodafone jako první operátor v Česku nabízí funkci pro jednoduchý přenos eSIM

Vodafone jako první operátor v Česku nabízí funkci pro jednoduchý přenos eSIM

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Vodafone Autor: Depositphotos

Vodafone udělal další krok k většímu rozšíření elektronických SIM karet (eSIM), tedy virtuálních a nikoliv fyzických SIMek. Operátor doposud umožňoval nasazení eSIM skrze papírový poukaz, QR kód v rámci internetové samoobsluhy nebo pomocí zaslání do telefonu. Nově jako první v Česku přišel s funkcí eSIM Transfer umožňující přenos elektronické SIMky mezi dvěma telefony.

Novinka umožňuje výměnu fyzické SIM za eSIM v jiném telefonu, výměnu SIM za eSIM ve stejném zařízení a přesun eSIM mezi dvěma telefony.

“Funkce je dostupná pro zákazníky s předplacenými kartami i tarify na vybraných smartphonech s OS Android a umožňuje maximálně rychlý a intuitivní přenos SIM/eSIM. Přenos je velmi podobný migraci aplikací – nový telefon jej automaticky sám nabídne při prvním zapnutí, případně jej lze spustit později v menu v sekci Nastavení – Mobilní data. Celý proces trvá pár minut a vyžaduje aktualizovaný software, datové připojení a aktivované Bluetooth,” shrnul Vodafone.

Pro zprovoznění eSIM Transfer je nutné podporované zařízení. Seznam je zatím malý (k dispozici je zde), jde hlavně o poslední Samsungy nebo Pixely od Googlu. Souvisí to i s tím, že Vodafone funkci připravil právě s těmito dvěma výrobci (jinak je novinka postavena na standardu GSMA). Podpora mobilů se má rozšiřovat.

Většina telefonů v nabídce Vodafonu už eSIM podporuje. Operátor uvedl, že eSIM využívá přes 170 tisíc jeho lokálních zákazníků.

Skupina Vodafone takto testuje sítě 5G-Advanced s gigabitovými rychlostmi:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).