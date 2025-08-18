Vodafone jako první operátor v Česku nabízí funkci pro jednoduchý přenos eSIM

Vodafone udělal další krok k většímu rozšíření elektronických SIM karet (eSIM), tedy virtuálních a nikoliv fyzických SIMek. Operátor doposud umožňoval nasazení eSIM skrze papírový poukaz, QR kód v rámci internetové samoobsluhy nebo pomocí zaslání do telefonu. Nově jako první v Česku přišel s funkcí eSIM Transfer umožňující přenos elektronické SIMky mezi dvěma telefony.
Novinka umožňuje výměnu fyzické SIM za eSIM v jiném telefonu, výměnu SIM za eSIM ve stejném zařízení a přesun eSIM mezi dvěma telefony.
“Funkce je dostupná pro zákazníky s předplacenými kartami i tarify na vybraných smartphonech s OS Android a umožňuje maximálně rychlý a intuitivní přenos SIM/eSIM. Přenos je velmi podobný migraci aplikací – nový telefon jej automaticky sám nabídne při prvním zapnutí, případně jej lze spustit později v menu v sekci Nastavení – Mobilní data. Celý proces trvá pár minut a vyžaduje aktualizovaný software, datové připojení a aktivované Bluetooth,” shrnul Vodafone.
Pro zprovoznění eSIM Transfer je nutné podporované zařízení. Seznam je zatím malý (k dispozici je zde), jde hlavně o poslední Samsungy nebo Pixely od Googlu. Souvisí to i s tím, že Vodafone funkci připravil právě s těmito dvěma výrobci (jinak je novinka postavena na standardu GSMA). Podpora mobilů se má rozšiřovat.
Většina telefonů v nabídce Vodafonu už eSIM podporuje. Operátor uvedl, že eSIM využívá přes 170 tisíc jeho lokálních zákazníků.
