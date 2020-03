 »  Vodafone neúčtuje volání či data z Itálie, O2 dává (pomalá) neomezená data zdarma

David Slížek

Čeští mobilní operátoři v reakci na epidemii koronaviru oznámili několik nabídek, které mají pomoci zasaženým zákazníkům v Česku či v cizině.

Noví i stávající klienti O2, kteří mají aktivované hlasové tarify s daty, mohou po vyčerpání svého datového přídělu přejít na neomezená mobilní data. Rychlost stahování je ale omezená: podle tiskové zprávy si zákazníci mohou v aplikaci Moje O2 nebo na pobočkách aktivovat balíček NEO, který poskytuje neomezená data o rychlosti 5 Mb/s.

Nabídka platí od 16. března do konce dubna pro všechny rezidentní zákazníky s hlasovými tarify s datovým objemem od 200 MB. Neplatí pro firmy, které využívají cenové zvýhodnění podle rámcové dohody.

Operátor také nabízí na měsíc (do 12. dubna) zvýhodněné ceny programových balíčků O2 TV. Stávající zákazníci s tarify O2 TV Bronzová a O2 TV Stříbrná a staršími O2 TV M a O2 TV L si mohou zdarma aktivovat filmový balíček Kino. Operátor také nabízí balíčky O2 TV HBO a Sport Pack za 1 Kč. Sport Pack navíc dostává na měsíc dětské a filmové kanály či dokumentární National Geographic.

Vodafone: volání, SMS a data zdarma pro lidi v Itálii

Speciální nabídku má i český Vodafone. Operátor tento týden oznámil, že od 11. března do odvolání neúčtuje lidem, kteří uvízli v postižených oblastech v Itálii, peníze za volání do Česka a na Slovensko. Zdarma jim dává i SMS či data. Týká se to jak služeb v rámci balíčků, tak nad jejich rámec.

Platí to ale jen u roamingových partnerů Vodafonu v Itálii, kterými jsou Vodafone Italy, Italy Telecom a Italy WIND. „Aby se neúčtovaly poplatky za neomezená data, je potřeba, aby zákazníci Vodafonu měli ve svých mobilních telefonech nastaveny APN (přístupové body) pro Android: internet a pro iOS: internet nebo iphone.vodafone.cz. Pro správné fungování si tedy lidé budou muset vypnout a zapnout svůj mobilní telefon,“ upozornil operátor.

V Česku pak klientům UPC TV od 12. března přidal televizní kanály zdarma – jde o filmové, dokumentární i dětské programy. Tato nabídka má platit do 11. dubna.