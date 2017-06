 »  Operátoři se připravují na konec roamingu. O víkendu vypnou své samoobsluhy

Jan Beránek

V neděli by měla začít fungovat evropská regulace a v podstatě by měl skončit klasický roaming. V Evropě by měli zákazníci tuzemských operátorů volat za stejné ceny jako doma.

Vodafone proto o víkendu chce přenastavit svou síť a předem hlásí, že nebudou fungovat jeho samoobslužné systémy. „Dočasné omezení funkce se bude od této soboty (10. června) od 20 hodin týkat Internetové, SMS a Hlasové samoobsluhy a také aplikace Můj Vodafone. OneNet samoobsluha pro firemní zákazníky bude dočasně omezená od soboty, 10. června, od 12 hodin. Očekávané ukončení odstávky je v neděli odpoledne,“ tvrdí firma v tiskové zprávě s tím, že na běžný provoz by neměla mít odstávka žádný vliv.

Během sobotní noci chce vyřešit nutné přenastavení i T-Mobile. Služba Můj T-Mobile by měla být vypnutá přibližně od sobotní půlnoci do nedělního dopoledne.