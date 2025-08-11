Vodafone od firmy WIA kupuje byznys s DSL internetem. Zruší veřejné IP adresy a někde sníží rychlosti

Pražský internetový provider a provozovatel telekomunikačních, společnost WIA, končí s byznysem kolem poskytování internetového připojení na technologii DSL. WIA dodávala přípojky postavené na síti CETINu. Firma aktiva s tím spojená prodala české pobočce Vodafonu.
“Dochází k převodu klientů s připojením DSL z WIA k Vodafonu,” potvrdila Lupě mluvčí Vodafonu Lenka Đo. Týká se to řádově tisíců zákazníků, které WIA v tomto byznysu měla.
Transakci potvrzuje také záznam v obchodním rejstříku. WIA podle něj prodává svou část “poskytující koncovým zákazníkům služby přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím sítě společnosti CETIN na základě její velkoobchodní služby tzv. Mass Market Offer.”
“Odprodali jsme určitou část zejména rezidenční Mass Market Offer báze. Umožní nám to se plně soustředit na rozvoj nových prioritních služeb,” doplnil pro Lupu Filip Malina, ředitel WIA.
Vodafone by měl všechny služby převzít do konce srpna. Převod je automatický. Není potřeba vracet routery, které WIA dodala.
Co ale nezůstane, je pevně přiřazená IP adresa. Služba veřejné pevné IP adresy pod Vodafonem skončí.
Vodafone zároveň v síti CETINu neumí technologii bondingu, takže ne každému může nabídnout odpovídající vyšší rychlosti. V takovém případě dojde k jejich snížení. Termín zavedení bondingu zatím Vodafone neuvádí.
CETIN už na bondovaných DSL přípojkách od července nabízí rychlosti až 500/100 Mb/s. Je nutné připojení na DSLAM s vektoringem s maximální vzdáleností 500 metrů od ústředny, a dále modem Terminátor a dvě samostatné linky.
Hlavním byznysem Vodafonu v pevném internetovém připojení je jeho síť získaná odkupem UPC. Na koaxu lze díky zavádění nových verzí DOCSIS ještě zvyšovat rychlosti. Takto vypadá jeden z hlavních internetových uzlů Vodafonu v Praze: