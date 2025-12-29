Vodafone odhalil vánoční data ze své televizní platformy. Také tam vedly pohádky

Diváci využívající televizní služby operátora Vodafone o Štědrém dnu preferovali veřejnoprávní vysílání, které ve sledovanosti výrazně předstihlo komerční stanice.
Podle interních dat společnosti patřil program ČT1 k jednoznačným lídrům svátečního dne. Devět z deseti nejsledovanějších pořadů na Vodafone TV odvysílala právě Česká televize, informoval operátor v tiskové zprávě.
Nejsledovanějším titulem Štědrého večera se na Vodafone TV stala nová pohádka České televize Záhada strašidelného zámku, která dosáhla sledovanosti 42 procent. Významným zjištěním z dat operátora je způsob, jakým diváci tento obsah konzumovali. Téměř čtvrtina z nich nesledovala premiéru v reálném čase, ale využila možnosti zpětného zhlédnutí. Nejčastěji si pohádku pouštěli mezi 19:30 a 19:40, tedy s půlhodinovým zpožděním oproti živému vysílání.
Celkově dosáhla ČT1 na této platformě oproti konkurenčním stanicím Nova a Prima dvojnásobné sledovanosti. Vedla už od ranního vysílání Nesmrtelné tety a její náskok vydržel do skončení Pelíšků o půlnoci.
Komerční stanice se v žebříčku nejsledovanějších pořadů na Štědrý den prosadily pouze okrajově. Televize Prima obsadila deváté místo s komedií Sám doma a podílem 27 procent, zatímco Nova s pohádkou Tři bratři skončila na čtrnáctém místě s podílem 21 procent v čase vysílání. Velký úspěch měla TV Seznam díky zařazení klasických pohádek.
Nova si svou pozici u diváků Vodafonu vylepšila až na druhý svátek vánoční, kdy ovládla vysílání s pohádkou S čerty nejsou žerty. Ta dosáhla 44% sledovanosti.
Kromě ČT1, Novy a Primy patřily mezi další oblíbené stanice Nova Cinema, ČT2, TV Seznam a Paramount Network. Pelíšky získaly diváky kromě ČT1 i na Filmboxu a CS Filmu.
Ve videotéce uživatelé často vyhledávali tituly, které nebyly nasazeny v hlavním vysílacím čase na Štědrý den. Například pohádka Tři oříšky pro Popelku zaznamenala v rámci videotéky nejlepší výsledek právě 24. prosince, kdy ji zhlédlo pět tisíc diváků. Pohádku S čerty nejsou žerty si v průběhu celých Vánoc zvolilo ve videotéce na dvacet tisíc diváků.