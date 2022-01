Vodafone převádí klienty UPC do svých systémů, má náhradu za Horizon Go

Operátor Vodafone dokončuje převedení zákazníků bývalé sítě UPC do svých IT systémů. Zařízení se podle tvrzení operátora nemění, nejviditelnější změnou bude vyúčtování a nastavování služeb přes samoobsluhu Můj Vodafone. Zákazníky, kterých se to týká, operátor postupně informuje prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv.

Klienti UPC, kteří využívali pro sledování televize Horizon GO, budou po převedení do systémů Vodafonu nově využívat Vodafone TV v prohlížeči nebo v aplikaci pro telefony a tablety. Přihlašovací údaje přijdou textovou zprávou v den převedení služeb. Obsah i stanice zůstávají stejné. „Set-top boxy (případně CA moduly) vám zůstávají a můžete je dál používat tak, jak jste zvyklí,“ podotýká Vodafone.

Zákazníci s předplatným HBO GO budou mít i do této služby stejný e-mail i heslo, registrace však bude převedena do systémů Vodafonu. V průběhu migrace může dojít ke krátkodobému výpadku služby HBO GO. Většinou v řádech hodin, maximálně do druhého dne.

Klienti s internetovým připojením, kteří využívali službu TV Start, ji budou mít i nadále. „Pouze se stala součástí internetu. Tato změna se promítne do vašeho Vyúčtování, tzn. že TV Start neuvidíte ve Vyúčtování jako samostatnou položku, ale bude započítána v ceně internetu,“ upozorňuje operátor.

Při platbě trvalým příkazem, platbou SIPO nebo inkasem se nic nemění. Platební údaje a variabilní symbol zůstávají stejné. Úhrady prostřednictvím Moje exUPC už nebudou možné.

Zákazníci, u kterých ještě převod neproběhl, se mohou informovat na telefonních číslech 241 005 100 a 729 929 111 v pracovní dny od 8 do 19 hodin. Termín převodu zjistí také po zadání variabilního symbolu z faktury UPC do formuláře na webu Vodafone.