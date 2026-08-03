Vodafone přidává sportovní kanál Primy, klienti uvidí i Spartu s Lyonem

Operátor Vodafone zařazuje do své televizní služby nový sportovní kanál Primy. Stanice bude dostupná ve všech tarifech Vodafone TV v HD rozlišení na programové pozici 60. Zařazení nové stanice neovlivní cenu služby.
Klienti operátora uvidí už první ochutnávku vysílání v podobě fotbalového utkání AC Sparta Praha s Olympique Lyon v předkole Ligy mistrů UEFA. V úterý 4. srpna začne v 19:30 Studio Fotbal a samotný výkop bude ve 20:00.
Zápas bude zároveň k vidění na programové pozici 0, kam operátor zařazuje propagační obsah streamovací služby Prima+.
„Sport patří dlouhodobě k nejsledovanějšímu obsahu na Vodafone TV,“ poznamenal při této příležitosti Michal Podlucký, který ve Vodafonu řídí fixní a televizní služby. Tarif Lite & Sport je pro nové zákazníky přechodně zlevněný. Až do 15. září je za 59 korun na první měsíc. Od druhého měsíce činí cena 299 korun měsíčně.
Prima Sport oficiálně zahájí vysílání v pondělí 17. srpna. Do té doby tedy kromě zmíněného fotbalového zápasu na její pozici poběží hlavně propagační smyčka.
Vodafone je poslední z „velké trojky“ operátorů, který zařazení stanice Prima Sport potvrdil. Zároveň jí dopřál nejlepší pozici v řazení kanálů. Klienti T-Mobile Magenta TV tento program najdou na pozici 103, zákazníci Oneplay až na pozici 129.