Vodafone se nechce pouštět do bitek o sportovní práva

Nadnárodní operátor Vodafone nevidí moc smysl v soutěžení o exkluzivní práva například na sportovní přenosy. Místo toho chce prostřednictvím své televizní platformy zpřístupnit hodně streamovacích aplikací a placených stanic. Cílem je dopřát uživatelům komfortní ovládání a snadný přístup k zábavě.

„Na většině našich trhů není exkluzivita nijak zvlášť potřeba,“ uvedl Rolf Wierig, globální ředitel divize zábavy ve skupině Vodafone. Na jeho vystoupení v rámci londýnské konference Connected TV World Summit upozornil server Digital TV Europe. Služba Vodafone TV je koncipovaná tak, aby doplňovala existující nabídku na trhu.

Vodafone usiluje o to, aby se přes jeho televizní platformu dal vyhledávat obsah napříč aplikacemi smluvních partnerů. Divák by tak rychleji našel film nebo seriál, na který se chce dívat, a platforma mu doporučí obsah na míru.

