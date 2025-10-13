Lupa.cz  »  Vodafone spouští nové tarify Black, v ceně jsou HBO Max, Prima+ a Vodafone TV

Vodafone spouští nové tarify Black, v ceně jsou HBO Max, Prima+ a Vodafone TV

Společnost Vodafone dnes představila novou strukturu mobilních tarifů, které obohatila prémiová řada Black. Nejvyšší tarif v sobě integruje předplatné služeb HBO Max, Prima+ (ve verzi Premium) a také televizní službu Vodafone TV ve variantě Lite & Sport.

Služba Vodafone TV Lite & Sport je určená především pro sportovní fanoušky. Umožňuje sledovat přes 20 sportovních kanálů v kombinaci se zhruba 30 základními stanicemi. Operátor tuto variantu zavedl letos v červenci.

Tarif Black vedle zmíněných streamovacích platforem zahrnuje neomezená data s neomezenou rychlostí v 5G síti, neomezené volání a SMS. Významnou součástí je také roamingový balíček, který umožňuje sedmkrát měsíčně využít službu Roaming na den ve více než 130 zemích mimo Evropskou unii, přičemž denní datový limit v těchto destinacích činí 1 GB. Operátor si za tuto kombinaci účtuje 1999 Kč měsíčně.

Světové VOD služby v Česku. Na kolik vás přijdou a jak hlídají přístupy?

Světové VOD služby v Česku. Na kolik vás přijdou a jak hlídají přístupy?

Vyšší varianta Black Extra (za 2099 Kč měsíčně) k tomu přidává službu OneNumber pro propojení telefonu s chytrými hodinkami, 1000 volných minut pro volání do zahraničí v rámci takzvané Business zóny a doplňkové služby spojené s nákupem zařízení, jako je bezplatná výměna displeje během prvních tří měsíců.

Operátor upravil také další tarify, které dělí na skupinu BezLimitu a skupinu sLimitem. U tarifů BezLimitu, které nabízejí neomezená data s různými rychlostními stropy, dochází ve variantách Extra k navýšení rychlosti připojení až o 67 % (například z 30 Mb/s na 50 Mb/s u varianty XL). Tarify sLimitem s omezeným objemem dat nabídnou ve variantě Extra navýšení datového objemu a výhodnější podmínky pro pojištění telefonu.

Společným prvkem pro všechny nově představené tarify je zahrnutí bezpečnostní aplikace CyberWall pro ochranu zařízení před online hrozbami.

