Vodafone TV má aplikaci pro televizory se systémem Android

Autor: Vodafone

Majitelé televizorů s operačním systémem Android si do nich mohou stáhnout aplikaci Vodafone TV. Je to poprvé, co firma uvolnila aplikaci pro chytré televizory. Dosud mohli diváci sledovat Vodafone TV přes set-top box, tablet, mobil nebo v internetových prohlížečích Google Chrome, Firefox nebo Edge.

„Naší snahou je i nadále přinášet nové možnosti pohodlného sledování Vodafone TV. Tu si mohou nově zákazníci pustit i na televizorech se systémem Android, které jsou mladší než pět let a vybaveny minimálně systémem Android 5.0. Současně pracujeme i na dalších televizních platformách, například pro televize Samsung nebo LG,“ oznámil Milan Raška, ředitel oddělení rozvoje televizní a internetové služby společnosti Vodafone.

Operátor v tiskové zprávě uvedl, že Vodafone TV už má přes 300 tisíc zákazníků. Oznámil zároveň některé programové novinky. „Od 1. dubna na programu Vodafone 100 přinášíme všem prémiový dokumentární kanál National Geographic Wild. Tímto kanálem slavíme dubnový Den Země a celý měsíc si tak můžou diváci užívat setkání s přírodou a divočinou,“ dodal Milan Raška.

Programová nabídka se rozšířila i o dětský kanál Nick v ukrajinštině, vysílá pohádky jako Tlapková patrola, Tučňáci z Madagaskaru nebo Želvy Ninja. Dostupný je na pozici 135 všem zákazníkům s tarify Klasik, Komfort a Komplet. Doplnil tak už dříve spuštěný ukrajinský program 1+1 International.