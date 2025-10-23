Lupa.cz  »  Vodafone TV nově nabízí HBO Max v prémiové kvalitě

Vodafone TV nově nabízí HBO Max v prémiové kvalitě

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

TO: Vítejte v Derry (HBO Max) Autor: HBO

Operátor Vodafone ve spolupráci s Warner Bros. Discovery rozšiřuje nabídku své televizní služby o prémiovou verzi streamovací platformy HBO Max. Od 23. října 2025 je předplatné HBO Max Premium součástí tarifů Vodafone TV ALLinONE a Vodafone TV+ ALLinONE. 

Podle vyjádření operátora se jedná o první případ na českém trhu, kdy je tato vyšší verze služby integrována do nabídky IPTV. Varianta Premium se od standardního předplatného liší především technickou kvalitou; umožňuje sledování vybraného obsahu ve 4K UHD rozlišení a se zvukem Dolby Atmos. Dále zvyšuje počet souběžně sledujících zařízení na čtyři a umožňuje stažení až 100 titulů pro offline sledování. 

Stávající zákazníci s balíčky ALLinONE mohou na novou verzi přejít změnou nastavení v samoobsluze Můj Vodafone. Uvedení služby na trh doprovází marketingová akce ve vybraných prodejnách Vodafone, která je tematicky spojena s premiérou seriálu „TO: Vítejte v Derry“ na platformě HBO Max.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).