Vodafone v Česku rozšíří IT byznys a managed služby, investuje 750 milionů

Autor: Depositphotos

Vodafone chce v České republice posílit v IT byznysu a managed službách. Do oblasti v následujících čtyřech letech (aktuálně mu startuje nový fiskál) investuje 750 milionů korun. Přijme na to 70 nových zaměstnanců. Operátor tím rozšíří značku Vodafone Business.





IT a managed služby se zaměří na kybernetickou bezpečnost včetně NIS2, řízení datových sítí, SD-WAN, cloudové technologie (kromě jiného Microsoft 365, Google Workspace, Microsoft Copilot), internet věcí nebo privátní 5G sítě.





Vodafone má v brzké době oznámit nové větší zákazníky pro privátní 5G. Firmě už se v minulosti podařilo dostat do Škody Auto, kde privátní 5G nasadila společně s Nokií.

Operátor dále rozšiřuje síť pro internet věcí, od loňského roku kromě NB-IoT nabízí také Cat-M. Firma Wolffkran Lokus například nasadila IoT senzory na flotilu svých zhruba 140 jeřábů, které pronajímá zejména stavebním firmám. Je tak možné řešit vzdálený monitoring a údaje o rychlosti větru. GasNet CZ zase senzory vybavil chytrou budovu monitorující prostory, parkovací místa a podobně. Díky tomu mohl opustit půl patra a ušetřit náklady. A město Tábor postupně nasadí 600 senzorů na odpadkové koše, propojí je s mobilní aplikací.