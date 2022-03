Vodafone v Česku spouští tarif pro internet věcí s přednabitým kreditem

Autor: Vodafone ČR

Vodafone v Česku spouští předplacený tarif pro internet věcí. Jmenuje se IoT Easy Connect a jeho součástí je přednabitá SIM karta s datovým limitem 1 GB a možností poslat 250 SMS. Vyjde na 449 korun.

SIM karta se podle Vodafonu automaticky podle dostupnosti připojuje k sítím 2G, LTE-M nebo NB-IoT. Kartu je možné dále nabíjet dalším kreditem. Doba platnosti tarifu a SIM karty je deset let. Otázky a odpovědi jsou zde.

“Pořídit si ji může jakýkoliv zákazník s IČO již od jednoho kusu. Maximální objednávané množství je 500 SIM karet na zákazníka. Po uplynutí deseti let bude SIM karta deaktivována a je potřeba si objednat novou. Dobu platnosti SIM karty si může zákazník zobrazit v portálu IoT Easy Connect pod záložkou SIM Details. Kromě SIM karty, která se vkládá přímo do zařízení, IoT Easy Connect nabízí také průmyslový čip SIM. Ten zabírá mnohem méně místa a odolá i extrémnímu prostředí. Zvládne téměř cokoli v teplotním rozsahu od –40 do +105 °C a lze ho objednat od počtu 50 kusů výše,” informuje operátor.

S novým IoT tarifem nedávno přišla také česká služba Miotiq. Připojení v osmnácti evropských zemích vyjde na 9,9 eur na zařízení.