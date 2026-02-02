Vodafone v Česku zvýšil rychlost DSL internetu na 500 Mb/s, konečně nasadil bonding

Vodafone na českém trhu konečně po letech čekání začal nabízet připojení k internetu využívající VDSL bonding. Z DSL linky tak jde vytáhnout rychlost až 500/100 Mb/s, upozornil Radek Zajíc. Dostupnost je možné zjistit na webu. Vodafone využívá DSL síť CETINu, od něhož bere i zařízení Terminátor.
“S technologií bonding vám můžeme nabídnout až dvakrát rychlejší připojení k internetu na vaší adrese. Místo obvyklého jednoho páru kabelů vám zapojíme dva, díky tomu se rychlost vaší přípojky zdvojnásobí. O zpracování signálu se postará zařízení Terminátor, které vám technik při instalaci zapojí,” shrnul Vodafone na internetových stránkách.
“Pokud bychom vám zřizovali DSL přípojku (vedení po metalických telefonních kabelech), zřídíme vám ji vždy spolu se zařízením Terminátor, abyste mohli hned nebo v budoucnu využít maximální dostupné rychlosti včetně těch, které jsou dostupné díky bondingu,” doplnil operátor.
Pro připojení zároveň není potřeba DSL modem pronajatý od Vodafonu, je možné využít vlastní router.