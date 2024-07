Vodafone vylepšil roamingový balíček pro cesty mimo Evropu

Autor: Depositphotos

Vodafone zdvonásobuje objem dostupných dat v roamingu mimo Evropskou unii v rámci balíčku Roaming na den. Dosud měli cestovatelé do exotičtějších zemí k dispozici 500 MB, ode dneška je to dvojnásobek.





Za cenu 199 Kč nabízí Roaming na den i neomezené volání a SMS do Česka a na čísla v zemi, kde se uživatel nachází, a to i v případě neomezených tarifů. U ostatních je to podle počtu volných minut a SMS v rámci tarifu. Za 99 Kč je pak možné dokoupit další 1 GB dat.

Roaming na den lze využít ve více než 120 zemích světa, například v Austrálii, Egyptě, Thajsku, Turecku, Spojených státech nebo ve Švýcarsku nebo na Ukrajině.

Pro všechny zákazníky Vodafone automaticky nastavil datový limit na 1300 korun měsíčně. Každý si ho navíc případně může snížit nebo zvýšit. Nehrozí tak překvapení po dovolené, kdy lidem přicházely faktury za data na tisíce korun.