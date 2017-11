 »  Vodafone začal nabízet Video a Music Pass, datové paušály pro vybrané aplikace

David Slížek

Do rodiny doplňkových datových paušálů Vodafonu pro nepočítání dat z vybraných služeb (tzv. zero-rating) se po Chat Passu a Social Passu připojuje také už dříve avizovaný Video Pass a Music Pass. Princip je stejný: pokud si zákazník balíčky zaplatí, bude moci sledovat video nebo poslouchat muziku v mobilních aplikacích některých služeb, aniž by se spotřebovaná data započítávala do jeho hlavního datového limitu.

Music Pass startuje bez Spotify (Vodafone slibuje, že tuto službu do balíčku přidá v prosinci) a zahrnuje Apple Music, Deezer, Tidal, MusicJet, Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Dance Radio, Youradio, Pigy.cz, Radio Zet.

Video Pass pak poskytuje do FUP nepočítaný přístup k YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Stream.cz, Seznam Zprávy, Pohádky a SledováníTV. Od prosince operátor slibuje přidat DIGI2GO, Lepší.TV, Horizon Go a Kuki TV. Zajímavé je, že v nabídce chybí O2TV konkurenčního O2 – podle informací z Vodafonu totiž O2 zatím o zařazení nepožádal. Vodafone každopádně říká, že do nabídky zařadí každou službu, která vyhoví podmínkám.

Music Pass stojí 99 Kč měsíčně (stejně jako Chat Pass a od prosince také dosud zdarma poskytovaný Social Pass). Video Pass pak Vodafone nabízí do konce ledna v akci zdarma, od února pak přijde na 199 Kč za měsíc. Operátor nabízí i kombinace:

Do konce ledna 2018 Cena Video + Social Pass 0 Kč Video + Music + Social Pass 99 Kč Video + Music + Social + Chat Pass 198 Kč Od února 2018 Video + Music + Social Pass 299 Kč Video + Music + Chat Pass 299 Kč

Vodafone v tiskové zprávě slibuje „sledování videí v plné kvalitě zcela zdarma“, což podle mluvčí Markéty Kuklové znamená, že po dobu vánoční akce nebude operátor kvalitu videa nijak omezovat a bude testovat, co to udělá s jeho sítí.

V podmínkách každopádně uvádí, že u videostreamů může snižovat jejich kvalitu na 480p, tedy na SD. „Až do odvolání však platí, že videa sledujete v maximální možné kvalitě. Aplikace si samy určují, jakou kvalitu videa zobrazí pro optimální přehrávání,“ dodává operátor.

Podmínky obsahují také další potenciální zádrhel, který může být riskantní zvlášť ve spojení se sledováním videí:

V případě, že u konkrétního uživatele zakoupený balíček pokryje více než 90 % jeho celkového denního datového provozu tři po sobě následující dny, vyhrazujeme si právo přistoupit k opatřením, která pro ostatní zákazníky ochrání celkovou integritu sítě i její výkon. Toto opatření má za účel předcházet rizikovým situacím v zájmu ochrany všech našich zákazníků při přístupu k zdrojům internetu. Tímto opatřením může být především deaktivace Služby. Zákazníka, kterého by se toto opatření mohlo týkat, budeme o možnosti aplikace tohoto opatření předem informovat.

