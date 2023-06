Vodafone zavádí předplacené neomezené tarify, liší se rychlostí a dají se zřídit do pěti minut

Autor: David Slížek, Internet Info

Získat tarif a telefonní číslo bude možné v síti nejmladší operátora prakticky okamžitě. Díky aplikaci Vodafone One lze bez podpisu smlouvy a předkládání občanského průkazu snadno vyřídit eSIM a k ní neomezené tarify. Jedná se o předplacenou službu napojenou na platební kartu, ze které se platba strhává. Aplikace funguje i pro fyzické SIM, aktivace je ale pak možná až po dodání plastové karty.





Na výběr jsou zatím tři neomezené mobilní tarify, a to i pro přenos čísla od konkurence: Basic One, Super One a Premium One. Všechny nabízejí neomezený objem dat, neomezené volání i SMS a cena začíná na částce 697 Kč za měsíc. Tarify se liší rychlostí stahování. Měsíční poplatek se bude automaticky strhávat z platební karty vždy na začátku nového období.





Svůj tarif si každý s pomocí platební karty ve Vodafone One předplácí. To přináší flexibilitu – tarif může používat jen tehdy, když ho potřebuje. Placení lze pozastavit, tarify okamžitě změnit i zrušit, a to zcela samostatně bez nutné pomoci prodejního personálu nebo zákaznické péče.

Platforma One doplňuje standardní nabídku služeb. Aplikace aktuálně funguje pro nové SIM karty a přenos telefonního čísla od konkurence. V budoucnu se zaměří i na další produkty a funkce. Vzhledem k pevné měsíční platbě není možné využít služby třetích stran nebo roaming mimo zónu 1 – tedy zjednodušeně mimo Evropu.