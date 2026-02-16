Lupa.cz  »  Chcete nahradit Xavera Veselého v Radě České televize? Můžete se hlásit

Filip Rožánek
Dnes
Luboš Xaver Veselý Autor: Karel Choc, Internet Info

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura dnes zveřejnil výzvu k podávání návrhů kandidátů na volbu šesti členů Rady České televize. Organizace, které chtějí kandidáty navrhnout, tak mohou učinit od 16. února do 17. března 2026.

V pátek 27. března 2026 skončí funkční období třem členům Rady České televize: Romanu Bradáčovi, Tomáši Řehákovi a Jiřímu Šlégrovi. Ve středu 27. května 2026 vyprší mandáty dalších tří: Pavla Matochy, Ladislava Mrklase a Luboše Xavera Veselého. Poslanci se rozhodli spojit volbu všech nových radních do jednoho bloku. Všichni radní, jimž končí mandáty, mohou kandidovat i na další šestileté funkční období.

Návrhy přijímá Výbor pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny. Kandidáty mohou navrhovat výhradně právnické osoby, které existují nejméně deset let a zastupují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické nebo národnostní zájmy.

Kandidáti musí k návrhu doložit řadu dokumentů, mimo jiné kopii výpisu z trestního rejstříku nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení, pokud je vzhledem k věku uchazeče relevantní. Každý kandidát rovněž podepisuje prohlášení, že se nepodílí na podnikání v oblasti médií a nezastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost jeho rozhodování.

Navrhující právnická osoba musí svou oprávněnost doložit výpisem z veřejného rejstříku, případně jinými dokumenty prokazujícími nejméně desetiletou existenci a odpovídající zaměření.

Filip Rožánek

