Volba členů Rady ČT bude pokračovat, sněmovní výbor odmítl revokovat svůj výběr

Volba čtyř nových členů Rady České televize bude pokračovat podle dosavadních zvyklostí. Volební výbor sněmovny dnes rozhodl, že nebude nic měnit na 12 vybraných finalistech. Nepodpořil ani veřejný výběr nových radních. O členech kontrolního orgánu České televize se tedy bude hlasovat tradičně tajně, zřejmě už 4. května 2021.

Volební výbor k tomu dospěl po diskusi o právní analýze, kterou si nechal zpracovat senátor David Smoljak (STAN). Analýza upozorňovala, že tři z dvanácti finalistů navrhly organizace, které zřejmě nesplňují požadavky stanovené zákonem o České televizi. Podle tohoto právního předpisu smějí kandidáty navrhovat organizace „představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy“.

Tuto definici podle právní analýzy nesplňují sdružení Liga Libe (navrhlo Pavla Černého), Pétanque club Brněnští Draci (navrhl Jaroslava Kravku) a Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace (podpořila kandidaturu Jiřího Kratochvíla). Dokument dále uvádí, že nejde spolehlivě vyhodnotit činnost Nadačního fondu Filantia (navrhl Karla Nováka), neboť vznikl teprve loni na podzim.

Poslanci sice analýzu vzali na vědomí, ale berou ji jako jeden z právních názorů. Poslanec ANO Aleš Juchelka v diskusi označil posuzování souladu se zákonem doslova za „kádrování“. Patrik Nacher, který je ze stejného poslaneckého klubu, se podle svých slov nebrání zpřesnění pravidel, ale měla by být uplatněna až do budoucna, nezasahovat do už probíhající volby.