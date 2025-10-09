Volby snížily Čechům libido, dva dny méně chodili na Pornhub

Vypadá to, že když jsou volby, lidi v Česku přejdou myšlenky na některé jiné aktivity, včetně sledování porna na internetu. Služba Pornhub během dvou volebních dnů (třetího a čtvrtého října) zaznamenala pokles přístupů z České republiky, v některých případech i poměrně výrazný.
Pornhub je společně s Xvideos největším pornowebem na světě. To zároveň znamená, že jde o jedny z největších internetových stránek vůbec. Podle SimilarWebu se řadí po bok Amazonu, Temu, Netflixu a tak dále. Návštěvy jdou až do nižších miliard uživatelů měsíčně.
Tyto služby mají díky své velikosti rozsáhlou infrastrukturu a zajímavá data. Pornhub občas vytáhne nějaká neškodná čísla, jako právě vývoj návštěvnosti během českých voleb. Podle hodnot, které služba nasdílela Lupě, se během letošních voleb v některých oblastech Česka snížil přístup k Pornhubu až o dvouciferné hodnoty.
Konkrétně v Plzeňském kraji spadla návštěvnost oproti běžným průměrným dnům o 16 procent. V Jihočeském kraji to bylo 15 procent, ve Středočeském kraji 12 procent a v Olomouckém kraji devět procent.
Nejnižší pokles byl na Severní Moravě, Liberecku a v Moravskoslezském kraji, šlo pouze o procento. Na Vysočině to byla tři procenta a v Praze čtyři. Ústecký kraj spadl o pět procent, Zlínský a Pardubický kraj o šest procent, v Hradci Králové a okolí a v Karlovarském kraji byl pád o sedm procent a ve Zlínském kraji to dělalo osm procent.
Pornhub k datům neposkytuje další informace a kontext, takže například není jasné, proč přesně během voleb Češi méně tíhnou ke sledování lechtivého obsahu.
Pornhub spadá pod kanadskou společnost MindGeek provozující řadu dalších služeb typu YouPorn či RedTube. Konkurenční Xvideos má sídlo v Praze.
