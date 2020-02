 »  Vondráček zveřejnil rozpočet e-shopu na dálniční známky, počítá s 10 miliony

Jan Sedlák

Pořadatel hackathonu, kde se během víkendu jako reakce na veřejnou zakázku za 400 milionů korun vyvíjely základy e-shopu na elektronické dálniční známky, dnes zveřejnil vzorový rozpočet, na kolik by takový IT systém mohl vyjít.

Cena bez DPH činí 10,552 milionu korun. Šéf agentury Actum Tomáš Vondráček uvádí, že jde o běžnou cenu, za kterou by tato část byla jeho firmou vyvíjena. Tabulku s rozpočtem si lze v PDF prohlédnout zde.

„Rozpočet zahrnuje zejména core-system a e-shop, díky kterým by bylo možné realizovat prodej dálničních známek, připojení dalších e-shopů a prodejních sítí, provoz core databáze a integrace na další systémy. Součástí je také mobilní aplikace a OCR řešení pro ověření platnosti známky. Nezahrnuje to zejména utajenou část, většinu enforcementu (policie a úřady) a bližší podporu procesů spojených s osvobozením a s hromadným nákupem dálničních známek. Stát nyní odhaduje své náklady na celý vývoj přibližně 40 milionů korun, což vidím jako rozumné. Řešíme smlouvy, aby se část z toho, co jsme udělali, mohla zdarma využít. Tím se náklady státu nejspíš ještě sníží na 35 až 36M milionů korun,“ počítá Vondráček.