Vrchní soud v Praze jde naproti AI. Daty krmí databáze, část otevírá veřejnosti a omezuje lidský faktor

Vrchní soud v Praze spustil několik nástrojů umělé inteligence, které mají ulehčit soudcům a mimo jiné zajistit konzistentní rozhodování a zpřístupnit informace. Některé procesy u soudu jsou nově záměrně upravené tak, aby do nich co nejméně zasahoval lidský faktor. Technologie pomáhají i s dohledatelností rozhodnutí, část nové databáze je vůbec poprvé digitálně veřejně dostupná a otevírá se tak veřejnosti. Umělá inteligence zároveň pomáhá i v podobě chatbota jako virtuální justiční poradna pro občany. Tento AI robot získal jméno Čenda.
Oba projekty, tedy databázi rozhodnutí vrchních soudů IDatabáze a virtuální poradnu IPoradna / Čenda (ta je vytvořená v Lovable na modelu Claude), představili zástupci Vrchního soudu v Praze společně s Ministerstvem spravedlnosti a iniciativou CENDAI (Centrum pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici). Projekty vznikly „zdola“ – z konkrétní soudní praxe a odborné iniciativy. Celkové náklady na ně dosáhly zhruba 800 tisíc korun.
Databáze navazuje na stávající portál, kde dosud chyběla právě rozhodnutí vrchních soudů. Ta nebyla v elektronické podobě systematicky k dispozici. K dnešnímu dni obsahuje IDatabáze přes 18 tisíc rozhodnutí od roku 2020, zaměřuje se na agendu korporátní, závazkovou, směnečnou, nekalou soutěž a duševní vlastnictví.
Databáze má dva moduly. Veřejnou část s anonymizovanými rozhodnutími, kterou mohou využívat advokáti, akademici i laická veřejnost, a interní část pro soudce, ve které mají rozhodnutí k dispozici v plné, neanonymizované podobě včetně insolvenční agendy. Soudcům slouží jako nástroj pro sjednocování judikatury a zvyšování konzistence a rychlosti rozhodování. Systém navíc nabízí otevřené API, takže si právní kanceláře a další profesionálové mohou data čerpat přímo do svých nástrojů.
Podle místopředsedy vrchního soudu Romana Horáčka se dosud rozhodnutí o předběžných opatřeních prakticky nedala dohledat, a advokáti si je museli vyžadovat prostřednictvím takzvaných „stošestkových“ žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.). Těch měly některé kanceláře stovky ročně. Teď se má počet takových žádostí zásadně snížit.
Projekt iPoradna, respektive chatbot Čenda, je pilotní projekt virtuální justiční poradny pro občany, která má pomoct s orientací v běžných životních situacích, typově „přišel rozsudek, nestíhám platit dluhy, chci se rozvést“. „Odpovědi jsou pro lidi, ne pro právníky,“ komentuje Čendu Horáček. „Necituje to žádné paragrafy, ale říká konkrétní návody a postupy, případně, kam se mám obrátit, aby mi někdo poradil. Systém pracuje jen s oficiálními daty, které dohledá na stránkách buď justice.cz, nebo domény gov.cz. Mělo by v něm díky tomu docházet k co nejmenším halucinacím,“ rozvádí.
Předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl zdůraznil, že projekty jsou součástí širší snahy posílit důvěru veřejnosti v soud a zajistit, aby justice obstála v době nastupující umělé inteligence. Vedení soudu už dříve přenastavilo přidělování kauz tak, aby v něm bylo co nejméně lidského faktoru – elektronické rejstříky nabízejí konkrétní senát automaticky, podle pořadí a specializace.
Vrchní soud zároveň upozorňuje na riziko nové nerovnosti: velké advokátní kanceláře si mohou dovolit sofistikované AI modely designované přímo pro právní praxi, zatímco soudci k podobné výzbroji přístup nemají. Soud připravuje další projekt, který má pomoci přímo soudcům s argumentační přípravou a odůvodňováním rozhodnutí.
Verzi Čendy 2.0, která má být rozšířená a propracovanější, plánuje ministerstvo spustit na podzim ve spolupráci s Vrchním soudem v Praze.