 »  VŠE a Alza spouští předmět zaměřený na e-commerce, učí ho lidi z praxe

Jan Sedlák

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (KOP) na VŠE společně s obchodem Alza.cz spouští předmět věnovaný e-commerce. Konkrétně se jmenuje E-commerce (B2C) a startuje s aktuálním semestrem. Pilotní fáze běžela v semestru předcházejícím, účastnilo se jí přes čtyřicet studentů.

Předmět je dostupný jako nepovinný pro studenty všech fakult VŠE. Studenti vedlejší specializace Retail Business ho mají povinný. Podklady pro testy připravoval právě tým manažerů z Alzy. Na kurz chodí přednášet také další lidé z praxe.

V předmětu se vedle základů e-commerce a věcí typu HR či manažerských dovedností učí také technické součásti, analýza dat a podobně.

„Studenti zjistí, co vše tato oblast obsahuje: co je vlastně e-commerce, jaké jsou její typy, co je atribuční model, jaká úskalí skýtá práce s webem, informace o skladování a expedici, co je SEO, jak spočítat ROI online marketingové kampaně, jak vyhodnotit parametry e-shopu, jak na mobilní verzi, jak vytvořit business plán,“ přibližuje Alza. Seznam výuky je zde.