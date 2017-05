 »  Vše bude dobré. Unie má plán, jak dostat ze sociálních sítí nenávist

Jan Beránek

Ministři členských zemí Evropské unie schválili postup, kterým by měl Brusel přitlačit na Facebook, Twitter a Google k tomu, aby efektivně řešil nenávistná videa. O první legislativní úpravě na toto téma v rámci celé Unie informuje agentura Reuters.

Firmy provozující sociální média budou muset odstraňovat videa s nenávistnými projevy a taková, která obhajují terorismus. Podle nejmenovaného diplomata EU by se opatření nemělo týkat živých přenosů, ale pouze videozáznamů uchovávaných na zmíněných platformách.

Ministři by rádi protlačili i evropský obsah do amerických služeb. Rádi by, aby evropské filmy a televizní pořady tvořily 30 procent obsahu služeb pro streamování videí jako Netflix a Amazon Prime Video.

Evropská komise přitom původně chtěla kvótu stanovit na 20 procent. Návrhy musí ještě odsouhlasit Evropský parlament, ten ale sám již dříve prosazoval obdobná opatření na potlačení nenávisti na internetu.

V Silicon Valley už na tom ale pracují. Facebook, Twitter, Google a Microsoft se loni s Evropskou komisí dohodly na kodexu, který má nastavit pravidla v boji proti šíření nenávistných projevů na internetu.

Podle kodexu by měly firmy do 24 hodin od upozornění prověřit, zda je nějaký obsah závadný. V případě, že tomu tak bude, jej mají odstranit nebo k němu deaktivovat přístup. To dělají, ale podle Bruselu moc pomalu.