VSHosting v Česku začal nabízet servery s grafikami od Nvidie jako službu

Autor: VSHosting

Pražská společnost VSHosting na českém trhu začíná nabízet možnost pronájmu grafických karet od společnosti Nvidia určených například pro trénování a inferenci prvků umělé inteligence (GPU-as-a-Service). Karty jsou umístěny v datovém centru ServerPark v Praze, takže je lze využít třeba jako alternativu k GPU instancím v AWS a podobně.





VSHosting má aktuálně v nabídce modely Nvidia H100 a L40S. Toto kombo mimo jiné využívá Seznam.cz pro práci na jazykových modelech, firma nakoupila stovky těchto karet. VSHosting kromě toho na vyžádání dodá také H200.

Dodací lhůty GPU jsou stále vysoké. Situace je lepší než při nedávné krizi, kdy se čekalo dlouhé měsíce, servery s GPU ale stále mají dodací lhůty kolem čtvrt roku.

VSHosting má modely H100 a L40S skladem a několik kusů už pro zákazníky provozuje. V případě, že by poptávka převýšila současné zásoby, případně by byla nutná individuální konfigurace, VSHosting slibuje dodání během dvou až tří týdnů, a to díky síti partnerů. Servery s GPU jsou od Lenova.

“GPU je další schůdek v IT evoluci a s nástupem AI a strojového učení bude růst poptávka. V Česku jsme pořád na začátku adopce nových technologií, což potvrzuje nepoměrně vyšší poptávka z Německa (VSHosting je součástí německé skupiny Contabo). Do konce roku celkem predikujeme do 20 nových instalací,” řekl Lupě Marián Holý, komerční ředitel VSHostingu.

Server lze vyzkoušet bez závazků i na jeden den, cena je od 26 eur. Datová konektivita mezi servery je dvakrát 400 Gb/s.