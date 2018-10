 »  Vstup Uberu na burzu může firmě přinést až 120 miliard dolarů

Karel Wolf

Pokud dojde k naplnění avizovaného plánu se vstupem Uberu v příštím roce na burzu, mohl by tento krok americké dopravní platformě vynést až neuvěřitelných 120 miliard dolarů (2,7 bilionu korun) tržní kapitalizace.

To je alespoň nejnovější odhad, který si společnost nechala zpracovat od investičních bank Goldman Sachs a Morgan Stanley, informaci přinesl deník Wall Street Journal (paywall).

Banky jsou k IPO Uberu poměrně velkorysé, odhad převyšuje prvotní (teprve dva měsíce starou) valuaci přibližně o 50 milionů dolarů. Pro hrubou představu by v případě naplnění scénáře hodnota technologického pionýra v osobní přepravě převýšila kapitalizaci tří největších amerických automobilek (General Motors s 45,34 miliardami, Fordu s 34,42 miliardami a Fiat Chrysler s 25,15 miliardami). Současná tržní hodnota automobilky Tesla by se do této částky vešla přibližně třikrát a jen asi 40 amerických společností má dnes valuaci vyšší.

Čistý zisk společnosti za posledních 12 měsíců dosáhl sice „jen“ 10 miliard dolarů, ale pokud společnost srovnáme například Twitterem, který se dnes obchoduje za zhruba 7× větší cenu, než tvoří jeho zisk, nebo Facebookem s dokonce 8× větší kapitalizací, nejde o úplněk nereálný odhad.

Samotný Uber představuje ve světle tradiční finanční analýzy pravděpodobně nejkontroverznější technologickou společnost za poslední desetiletí. Na jedné straně se jedná o prominentního zástupce progresivního disruptivního byznysu a snaží se všemi prostředky udržet v pozici leadera trhu. Na druhé již několik let přežívá jen díky rychlému spalování zatím stále ještě proudících investorských prostředků a o udržitelnosti jeho byznys modelu se vedou vášnivé spory.