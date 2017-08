 »  VUT ke konci prázdnin otevřelo Letní počítačovou školu pro holky

Jan Beránek

Sestavit si vlastní digitální hodinky nebo lego-robota, seznámit se se základy programování nebo se podívat do některé z brněnských IT firem. To čeká na čtyřicítku účastnic akce na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

I jedenáctý ročník se snaží zbavit dívky ostychu před IT obory. Letní počítačová škola je určená především studentkám od 12 do 19 let. „Procento žen působících v oblasti IT je stále velmi malé. Přitom řada zejména velkých firem preferuje pro určité pozice právě ženy, protože mají lepší schopnosti v komunikaci, v dodržování termínu, jsou firmě věrnější. Zvláště v oblastech řízení projektů nebo řízení kvality se ‚ajťačky‘ často úspěšně prosazují,“ uvedla pořadatelka akce Šárka Květoňová.

Týdenní škola pro studentky ze základních a středních škol nabízí základy programování, úvod do grafiky a zpracování fotografie nebo exkurze do IT společností, kde se studentky setkají s profesionálkami z oblasti IT.