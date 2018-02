 »  Vychází Kingdom Come, nejdražší a od Mafie nejambicióznější česká hra

Jan Sedlák

Už zítra 13. února se začne prodávat dlouho očekávaná hra Kingdom Come: Deliverance od české společnosti Warhorse Studios. Jde o vůbec nejdražší český titul. Zároveň jde o největší tuzemskou hru a nejambicióznější počin od vydání Mafie.

Na rozdíl od Mafie není KD:C kompletně lokalizovaná do češtiny a tuzemští hráči se musí spokojit „pouze“ s titulky. I tak je ale zájem českých fanoušků značný. Obchod Xzone například uvádí, že první várka hry je ještě před vydáním díky předobjednávkám v podstatě vyprodaná.

Zájem je i ve světě. Na největším digitálním obchodě Steam český projekt aktuálně drží celosvětově druhou pozici za fenoménem PUBG. Zájmu zřejmě pomohla první videa ze hry, která se během víkendu začala objevovat na YouTube a Twitchi. Reakce streamerů jsou často velice pozitivní. Chválí příběh, grafiku i hudbu.

Dobré prodeje budou důležité. KC:D sice na Kickstarteru, který byl pouze jedním ze zdrojů financování, vybral přes 1,1 milionu liber, Lidovky.cz ale uvádí, že náklady na vývoj byly ve stovkách milionů korun, a je proto třeba prodat alespoň stovky tisíc kusů.

Dostat hru mezi lidi přitom nebylo vůbec jednoduché. Warhorse kvůli odvážnému plánu zasadit rozsáhlé RPG do realistického prostředí českého středověku, kde nejsou draci ani kouzla, dlouho nemohli sehnat investora a vydavatele. Vydání se nakonec ujal Deep Silver spadající pod Koch Media.

Úspěch takto velkého titulu by pro tuzemský herní průmysl mohl znamenat velkou vzpruhu. Podobně, jako to bylo u herního Zaklínače v Polsku. Organizace České hry kolem her rozjíždí řadu aktivit, magisterský titul z videoher pak nově půjde získat na FAMU.

Warhorse kromě historické věrnosti hodně času věnovali umělé inteligenci. Na ní spolupracovali s Matfyzem. Tamní výzkum AI se přenáší do herní podoby, jde v podstatě o takový aplikovaný výzkum. Cílem je svět, kde každá postava „žije svůj život“ nehledě na hráčovi a jeho přítomnosti.

Kingdom Come: Deliverance vychází na PC, Xbox One a PlayStation 4. Ti, kdo udělali předobjednávku digitálně, mohou využít „předstáhnutí“ hry a začít hrát od dnešní půlnoci.