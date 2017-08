 »  Vychází kniha After On popisující vzestup technologií a Silicon Valley

Jan Sedlák

Rostoucí vliv technologií a firem ze Silicon Valley, které patří mezi vůbec nejbohatší a nejsilnější na světě, na sebe logicky nabaluje i zájem tvůrců popkultury. Úspěšný je například parodický seriál Silicon Valley vysílaný na HBO, jsou zde knihy typu The Circle (vyšlo i v češtině jako Kruh) varující před sociálními sítěmi a neustálým sdílením a sledováním a fenoménem je dystopický seriál Black Mirror.

Do toho dnes vychází kniha nazvaná After On: A Novel of Silicon Valley. Její autor Rob Reid (bio) sepsal příběh ze současného až mírně budoucího Valley, kde se promítají vlivy umělé inteligence a dalších prvků současných technologií. Podle některých ani tak nejde o sci-fi dílo, jako spíše o budoucnost.



Autor: Random House Publishing Group After On: A Novel of Silicon Valley

Zatímco fiktivní díla kolem Silicon Valley se objevují čím dál více, reálných a skutečně insiderských příběhů popisující hodně specifickou kulturu byznysu, vztahů a rizikového kapitálu kolem Sand Hill Road se zase tolik neobjevuje. Zainteresovaní lidé spíše mlčí a k informacím není vždy jednoduché se dostat.

Výjimku tvoří dvě současná díla. Knihu Chaos Monkeys (v češtině vyšla jako Blázinec v Silicon Valley) napsal zakladatel jednoho malého startupu. Disrupted pak sepsal bývalý novinář Newsweeku, který se po propuštění nechal zaměstnat v dobře zainvestované rostoucí mladé technologické firmě.