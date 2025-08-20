Vydavatel českého Deníku N se loni poprvé dostal do zisku, stále má kumulovanou ztrátu

Česká společnost N media, která od roku 2018 vydává internetové a papírové noviny Deník N, se poprvé dostala do zisku. V roce 2024 podle účetní závěrky udělala tržby 81,5 milionu korun (rok předtím 76,4 milionu) a vykázala tenký zisk 62 tisíc. V roce 2023 ztráta činila 4,3 milionu. Celková kumulovaná ztráta je 66 milionů.
Ještě v roce 2023 se ztráta prohloubila, což byl důsledek změny autorského zákona. Google nebo Facebook jeho vlivem udělaly omezení ve svých službách a médiím tak z nich klesl počet návštěvníků, což mělo dopad i na příjmy. Vliv tehdy mělo i výrazné zvýšení nákladů na tisk novin a zdražování energií a zvýšení DPH na noviny a digitální obsah.
Deník N tak začátkem loňského roku zdražil předplatné. Počet předplatitelů se drží na stabilních 26 tisících. N media dělá také další aktivity, například podcasty nebo knihy.
Firmu N media majoritně vlastní (56,6 procenta) akciovka Independent Press spadající pod Nadaci Independent Press (ta má podíl i v Respektu). Mezi její investory patří Jaroslav a Silke Horákovi (Albatros Media), Libor Winkler (RSJ), Libor Hájek (Livesport) nebo Ondřej Fryc (Reflex Capital). Dalších více než 15 procent patří zaměstnancům a spolupracovníkům a 28 procent drží společnost Denník N vydávající stejnojmenné noviny na Slovensku. Slovenskou entitu ze 49 procent ovládají zaměstnanci a zbytek vlastní Richard Marko, Anton Zajac, Miroslav Trnka, Peter Paško, Maroš Grund (všichni ESET) a dědicové Rudolfa Hrubého.