Vydavatel slovenského Denníku N koupil bruselský portál EUobserver

Filip Rožánek
Včera
Evropská unie - Evropská komise - EU - vlajky Autor: Depositphotos

Slovenský mediální dům Denník N, do jehož vydavatelské skupiny patří i český Deník N či týdeník Respekt, poprvé výrazně expanduje na západoevropský trh.

Přebírá vydávání vlivného bruselského portálu EUobserver, který se už čtvrt století specializuje na dění v evropských institucích. Slovenský vydavatel se stává stoprocentním vlastníkem nové belgické dceřiné společnosti EUO BV, pod kterou bude redakce nyní spadat.

Novým ředitelem EUobserveru se stane spoluzakladatel Denníku N Tomáš Bella, který má za úkol transformovat obchodní model bruselského webu. Ten dosud fungoval jako nezisková organizace, nově však pod vedením slovenských majitelů využije systém digitálního předplatného a technologické zázemí vyvinuté v Bratislavě.

Redakční spolupráce má fungovat obousměrně. Čeští a slovenští čtenáři by měli získat detailnější vhled do unijní politiky, zatímco bruselské publikum dostane kvalitnější zpravodajství ze střední a východní Evropy. V anglické verzi by tak měl nově vycházet například denní souhrn vývoje bojů na Ukrajině.

Redakční nezávislost zůstává podle vyjádření obou stran zachována a šéfredaktorkou nadále zůstává Elena Sánchez Nicolás. Také všichni stávající zaměstnanci na svých pozicích setrvávají.

EUobserver vznikl v roce 2000 a vyprofiloval se jako jedno z hlavních médií tzv. bruselské bubliny. Mezi jeho čtenáře patří europoslanci, diplomaté, úředníci Evropské komise i byznysové elity. Portál je známý i svou investigativní prací. V minulosti třeba upozornil na propojení europoslanců na penzijní schémata v daňových rájích, odkrýval sítě ruských špionů v Bruselu a měl podíl na odhalení kauzy dieselgate. Kromě Bruselu má spolupracovníky v Berlíně, Amsterdamu, Florencii nebo Nairobi.

Denník N vznikl v roce 2014 a dnes je většinově ve vlastnictví svých redaktorů a zaměstnanců. Během deseti let si díky předplatitelům vybudoval silnou pozici na trhu a expandoval do České republiky a Maďarska. Převzetím EUobserveru se angličtina stává čtvrtým jazykem, ve kterém tituly této skupiny vycházejí.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

