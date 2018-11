 »  Vyhledávač slev Skrz.cz expanduje do Polska, britský majitel má další plány

Jan Sedlák

Do Polska vstupuje další původem český e-commerce. Od listopadu tam pod značkou Sortado začal fungovat vyhledávač slev Skrz.cz. Prozatím tam nabízí kolem dvou tisíc nabídek od polských prodejců. Firma chce do polské nabídky nabalit také české prodejce, kteří v sousední zemi působí, a zároveň Čechům pomoci s případnou expanzí do Polska.

Prioritou pro Skrz.cz v Polsku bude cestování, stejně jako v Česku. „Polsko je veliký a rostoucí trh, kde je nižší internetová penetrace, tudíž se dá očekávat další významný růst celého trhu. Kupní silou je navíc asi třikrát větší než ČR a v oblasti cestování není v Polsku tak silná konkurence,“ popisuje ředitel Skrz.cz Petr Kováčik. V případě úspěchu je ve hře otevření poboček v dalších zemích střední a východní Evropy.

Skrz.cz patří do portfolia britské skupiny Secret Escapes, která službu koupila společně se Slevomatem. Hodnota obchodu byla přes 1,5 miliardy korun.

Slevový web v loňském roce vykázal čistý obrat ve výši 67,3 milionu korun, což je zhruba o tři miliony méně než v roce 2016. Zisk ovšem narostl na více než 15 milionů.