Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI? Evropská komise zahájila vyšetřování

David Slížek
Dnes
Vyhledavani - vyhledavace - AI - Google - AI Mode Autor: Google

Evropská komise zahájila další antimonopolní vyšetřování Googlu. Vyhledávač tentokrát podezírá z toho, že neoprávněně používá obsah webů k nabízení odpovědí prostřednictvím svých AI služeb jako jsou Přehledy od AI (AI Overviews) a Režim AI (AI Mode) a že si vynucuje používání obsahu nahraného na YouTube k trénování svých AI modelů. 

Google by podle Komise mohl narušovat hospodářskou soutěž na evropském trhu tím, že tvůrcům obsahu vnucuje nespravedlivé podmínky a že si k obsahu zaručuje výhradní obsah, čímž znevýhodňuje konkurenční vývojáře AI.

Komise bude prověřovat, do jaké míry Google jsou Přehledy od AI a Režim AI postaveny na používání obsahu třetích stran a zda vyhledávač tento obsah nepoužívá bez toho, že by jeho producentům nabízel odpovídající kompenzaci. 

Zajímat se bude také o to, zda mají provozovatelé webů možnost využívání svého obsahu pro AI služby odmítnout bez toho, že by se jejich stránky nezobrazovaly ve výsledcích vyhledávání. „Mnoho vydavatelů je závislých na návštěvnosti z vyhledávání Googlu a nechtějí riskovat, že o ni přijdou,“ podotýká Komise.

Podobně bude Komise vyšetřovat přístup Googlu k obsahu nahrávanému na YouTube. Také zde chce prověřit, zda firma nevyužívá obsah bez náležité kompenzace jeho autorům a zda jim umožňuje odmítnout použití jejich obsahu k trénování AI modelů. „Konkurenčním vývojářům AI modelů zároveň podmínky YouTube brání v tom, aby obsah ze serveru používali k trénování modelů,“ dodává Komise.

Zavedení AI služeb do vyhledávače mělo na návštěvnost řady webů velký dopad. Podle čísel českého Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) spadla návštěvnost z vyhledávače u některých kategorií o vysoké desítky procent

O dopadech AI Overviews na návštěvnost webů píšeme na Lupě už delší dobu, v červnu jsme například přinesli první čísla z českého prostředí. Tady jsou další souvislosti: 

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

