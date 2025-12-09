Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI? Evropská komise zahájila vyšetřování

Evropská komise zahájila další antimonopolní vyšetřování Googlu. Vyhledávač tentokrát podezírá z toho, že neoprávněně používá obsah webů k nabízení odpovědí prostřednictvím svých AI služeb jako jsou Přehledy od AI (AI Overviews) a Režim AI (AI Mode) a že si vynucuje používání obsahu nahraného na YouTube k trénování svých AI modelů.
Google by podle Komise mohl narušovat hospodářskou soutěž na evropském trhu tím, že tvůrcům obsahu vnucuje nespravedlivé podmínky a že si k obsahu zaručuje výhradní obsah, čímž znevýhodňuje konkurenční vývojáře AI.
Komise bude prověřovat, do jaké míry Google jsou Přehledy od AI a Režim AI postaveny na používání obsahu třetích stran a zda vyhledávač tento obsah nepoužívá bez toho, že by jeho producentům nabízel odpovídající kompenzaci.
Zajímat se bude také o to, zda mají provozovatelé webů možnost využívání svého obsahu pro AI služby odmítnout bez toho, že by se jejich stránky nezobrazovaly ve výsledcích vyhledávání. „Mnoho vydavatelů je závislých na návštěvnosti z vyhledávání Googlu a nechtějí riskovat, že o ni přijdou,“ podotýká Komise.
Podobně bude Komise vyšetřovat přístup Googlu k obsahu nahrávanému na YouTube. Také zde chce prověřit, zda firma nevyužívá obsah bez náležité kompenzace jeho autorům a zda jim umožňuje odmítnout použití jejich obsahu k trénování AI modelů. „Konkurenčním vývojářům AI modelů zároveň podmínky YouTube brání v tom, aby obsah ze serveru používali k trénování modelů,“ dodává Komise.
Zavedení AI služeb do vyhledávače mělo na návštěvnost řady webů velký dopad. Podle čísel českého Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) spadla návštěvnost z vyhledávače u některých kategorií o vysoké desítky procent.
O dopadech AI Overviews na návštěvnost webů píšeme na Lupě už delší dobu, v červnu jsme například přinesli první čísla z českého prostředí.
