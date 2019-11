 »  Vykřičník na obrazovce vidí i domácnosti, kterých se konec DVB-T ještě netýká

Filip Rožánek

Ačkoliv středočeský vysílač Votice-Mezivrata přestane šířit DVB-T signál České televize až 7. ledna 2020, varovný piktogram vidí diváci už teď. A to přesto, že měl vyvolat pozornost hlavně u domácností přijímajících televizní signál z vysílačů Praha-Žižkov a Cukrák, kde vysílání skončí 27. listopadu 2019. Důvod souvisí s podstatou sestavování digitální sítě České televize.



Autor: Česká televize Vykřičník je vidět v pravém horním rohu obrazovky na kanálech České televize

„Piktogram se objeví i na vysílači Votice, ale bohužel ho nelze oddělit z multiplexu na kanálu 53. Nebylo to možné technicky řešit jinak,“ řekl na konferenci Innovation Day výkonný ředitel techniky České televize Michal Kratochvíl. V analogovém vysílání bylo možné vkládat varování na konkrétní vysílače, digitální multiplex to však neumožňuje. „Není možné v dané oblasti demultiplexovat signál, vložit do něj grafické označení a znovu ho multiplexovat. To bychom tam museli přepravovat headendy,“ vysvětlil.

Po vypnutí DVB-T na Cukráku a na Žižkově pak nastane situace, která na konferenci vyvolala hlasité reakce v publiku a zároveň obavu, jak budou v období před vánočními svátky reagovat diváci. „Po vypnutí středních Čech bude piktogram označovat kompletně síť DVB-T,“ oznámil totiž Kratochvíl. Jinými slovy, symbol vykřičníku se objeví úplně všem divákům pozemního digitálního vysílání, ať už bude skutečný termín vypínání v oblasti jakýkoliv.

Jen přímo během vánočních svátků a Silvestra by měl vykřičník z obrazovky zmizet. Termíny vypínání bude Česká televize kromě toho upřesňovat v průběžně vysílaných informačních spotech.